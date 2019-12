La streamer peruana de videojuegos Shirley Ceica fue agredida el fin de semana durante una transmisión en vivo que hizo en Facebook junto a su pareja. Los seguidores de Ceica fueron quienes grabaron los insultos y empujones antes de que el video sea eliminado de Internet.

La agresión fue cometida por el también streamer Dennis Salazar, pareja de la joven, cuando ambos se encontraban realizando una transmisión de Dota 2 a través de la plataforma Facebook Gaming. En el video, que fue visto en vivo por unos 3.000 seguidores de ambos, Salazar insulta, empuja y jalonea Shirley Ceica luego de darse cuenta que el video no había sido pausado.

Tras lo ocurrido, a través de su cuenta en Facebook, la joven pidió disculpas a los usuarios por permitir que su pareja le agrediera. Sin embargo, luego de varias horas el mensaje fue borrado.

“Sé que ayer no me porté bien e hice el ridículo y permití que mi pareja me agreda, solo quiero pedir disculpas por mi comportamiento y por tomar (beber) demás”, decía el mensaje de Shirley Ceica.

Dónde denunciar violencia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) cuenta con un servicio gratuito de 24 horas para atender a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual.

Se trata de la Línea 100, a la que también pueden acceder quienes conozcan sobre algún caso de maltrato mediante atención telefónica a nivel nacional. Según información del Mimp, este servicio cuenta con un equipo especializado en atender temas de violencia familiar y/o sexual que, luego, derivan los casos a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), u otras instituciones que atienden la problemática.