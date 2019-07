Street Fighter | Fallece un jugador profesional del videojuego durante un torneo en Nueva York

Las últimas

[{"id":124736,"title":"Godoy Cruz vs Palmeiras EN VIVO v\u00eda FOX Sports 2: juegan por los octavos de final de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/godoy-cruz-vs-palmeiras-vivo-directo-online-via-fox-sports-live-octavos-final-copa-libertadores-2019-nczd-124736","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d373dc6950c7.jpeg"},{"id":124919,"title":"Universitario de Deportes cancel\u00f3 el partido por su aniversario n\u00famero 95 ante Defensor Sporting","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-cancelo-partido-95-aniversario-club-124919","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/09\/5d24de93608c3.jpeg"},{"id":124721,"title":"Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO RMTV: canales y hora de transmisi\u00f3n por International Champions Cup","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-arsenal-vivo-directv-espn-real-madrid-tv-fecha-horarios-canales-tv-international-champions-cup-124721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3711ea811c8.jpeg"},{"id":124916,"title":"Los divertidos memes que circulan en redes tras la derrota de Sporting Cristal ante Zulia FC [ FOTOS]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-memes-dejo-encuentro-octavos-final-copa-sudamericana-fotos-124916","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d378bf06f614.jpeg"},{"id":124879,"title":"As\u00ed fue el 'bautizo' de Andr\u00e9 Carrillo en su primer d\u00eda de entrenamientos tras fichaje por Al Hilal [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/andre-carrillo-bautizado-primer-dia-entrenamientos-fichaje-hilal-fotos-nczd-124879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3768a9e5fcb.jpeg"},{"id":124917,"title":"Avengers: Endgame | Creador de Thanos revela que no perdonar\u00e1 a los hermanos Russo por el dise\u00f1o de un arma","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-creador-thanos-revela-perdonara-hermanos-russo-diseno-arma-124917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3785b90e2a3.jpeg"},{"id":124914,"title":"Sporting Cristal vs. Zulia FC: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los octavos de final de Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-fecha-hora-canal-partido-vuelta-octavos-final-copa-sudamericana-124914","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d378b9330d5f.jpeg"},{"id":124711,"title":"Real Madrid vs. Arsenal EN VIVO: Hazard titular ahora por International Champions Cup | DirecTV","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-vs-arsenal-vivo-online-directo-transmision-directv-espn-liga-tv-sport-international-champions-cup-2019-nczd-124711","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d372788de3d9.jpeg"},{"id":124909,"title":"As\u00ed luci\u00f3 la ciudad mientras se jug\u00f3 el Sporting Cristal vs. Zulia FC por la Copa Sudamericana [FOTOS]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/crisis-venezuela-lucio-ciudad-jugo-sporting-cristal-vs-zulia-fc-copa-sudamericana-fotos-124909","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37896e3ec7f.jpeg"},{"id":124717,"title":"Mal paso: Sporting Cristal cay\u00f3 por la m\u00ednima diferencia con Zulia FC y definir\u00e1 su clasificaci\u00f3n en Lima","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-directo-online-via-directv-sports-venevision-fecha-hora-canal-octavos-final-copa-sudamericana-2019-alineaciones-confirmadas-124717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37773730a38.jpeg"},{"id":124731,"title":"River Plate vs. Cruzeiro EN VIVO por FOX Sports: juegan por octavos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-vivo-online-fox-sports-tv-publica-tyc-sports-octavos-final-copa-libertadores-2019-facebook-watch-sportv-globo-nczd-124731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d367c9d917e5.jpeg"},{"id":124719,"title":"River Plate vs. Cruzeiro EN VIVO: canales de TV, minuto a minuto e incidencias por la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-vivo-monumental-nunez-directo-fecha-hora-canal-stream-transmision-narracion-fox-sports-live-octavos-copa-libertadores-124719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d367f65c1cfe.jpeg"},{"id":124906,"title":"Am\u00e9rica vs. Houston Dynamo en Texas: juegan por los cuartos de final de la League Cup","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-houston-dynamo-vivo-directo-online-ver-gratis-televisa-univision-deportes-league-cup-2019-nczd-124906","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377f9d27615.jpeg"},{"id":124753,"title":"No pudo festejar en Venezuela: Sporting Cristal perdi\u00f3 1-0 con Zulia por la Copa Sudamericana [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-via-directv-sports-ver-transmision-gratis-directo-tv-online-maracaibo-venevision-copa-sudamericana-2019-video-124753","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377528b77b1.jpeg"},{"id":124805,"title":"AHORA, River Plate vs. Cruzeiro en vivo: seguir canales en directo y links gratis por la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-cruzeiro-hoy-vivo-copa-libertadores-2019-octavos-final-fecha-horarios-canales-tv-fox-sports-ver-futbol-gratis-online-monumental-buenos-aires-argentina-ar-br-nnda-nnrt-124805","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3708f28570d.jpeg"},{"id":124898,"title":"Emelec vs. Flamengo desde Guayaquil v\u00eda FOX Sports 2: se enfrentan por octavos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/emelec-vs-flamengo-vivo-online-directo-fox-sports-2-teleamazonas-sportv-globo-octavos-final-copa-libertadores-2019-guayaquil-estadio-george-capwell-oficial-nczd-124898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377a8f98c8b.jpeg"},{"id":124910,"title":"Retiran cargos de violaci\u00f3n en contra de Cristiano Ronaldo","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/videos\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/italia\/cristiano-ronaldo-libre-acusacion-violacion-sexual-video-nnav-124910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3784812103a.jpeg"},{"id":124907,"title":"\u00a1Ins\u00f3lito! \u00c1rbitro del Cristal vs. Zulia dio 10 minutos adicionales al duelo por Copa Sudamericana [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-arbitro-dio-10-minutos-adicion-partido-celestes-copa-sudamericana-video-124907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37847d8dad7.jpeg"},{"id":124908,"title":"\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3? \u00c1rbitro detuvo el Cristal vs. Zulia para recibir indicaciones por Walkie Talkie [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-arbitro-principal-detuvo-juego-comunicarse-walkie-talkie-video-124908","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3781bbdb026.jpeg"},{"id":124902,"title":"\"Est\u00e1 casi cerrado\": 75 millones del Manchester United para llevarse a 'perlita' de la Ligue 1","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-2019-75-millones-manchester-united-llevarse-perlita-liga-francesa-124902","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d378363986d1.jpeg"},{"id":124903,"title":"Lo saca de la banda: Zidane cambiar\u00eda su sistema de juego para 'engreir' a Eden Hazard","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-cambiaria-sistema-juego-engreir-eden-hazard-124903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d378274c096a.jpeg"},{"id":124905,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfqu\u00e9 piensa Goku de Broly? El manga hace referencia a la pel\u00edcula","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-piensa-goku-broly-manga-referencia-pelicula-124905","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377ca7cb591.jpeg"},{"id":124897,"title":"Cristian Palacios casi marca el primer gol de Sporting Cristal en el duelo ante Zulia FC [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-cristian-palacios-estuvo-cerca-marcar-gol-copa-sudamericana-video-124897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377a61e08df.jpeg"},{"id":124904,"title":"El tornillo de Neymar: la hecatombe y fin de la relaci\u00f3n de \u00e9l con el PSG","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fc-barcelona-lesion-tornillo-neymar-quiebre-brasileno-psg-fichajes-124904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/21\/5d349d72160bc.png"},{"id":124900,"title":"Tras error defensivo: Frank Feltscher puso el primer gol para Zulia FC en Copa Sudamericana [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-frank-feltscher-puso-primer-gol-venezolanos-copa-sudamericana-video-124900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377b76594a7.jpeg"},{"id":124789,"title":"Hoy, Liga de Quito vs. Olimpia EN VIVO por Copa Libertadores 2019: canales y links para ver la transmisi\u00f3n","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/liga-quito-vs-olimpia-vivo-copa-libertadores-2019-seguir-directo-transmision-octavos-final-hora-fecha-canal-ver-futbol-links-gratis-via-fox-sports-3-bein-sports-ecuador-paraguay-nnda-nnrt-124789","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d36882dc6ce4.jpeg"},{"id":124894,"title":"Con Universitario de Deportes y Sporting Cristal: as\u00ed se jugar\u00e1n los octavos de final de la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-sporting-cristal-copa-bicentenario-jugaran-octavos-final-124894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37769a78551.jpeg"},{"id":124890,"title":"Boca Juniors vs Atl\u00e9tico Paranaense v\u00eda FOX Sports: se miden en Curitiba por octavos de Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-online-directo-fox-sports-octavos-final-copa-libertadores-2019-tyc-sports-tv-publica-sportv-minuto-minuto-nczd-124890","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d377269e54c9.jpeg"},{"id":124899,"title":"Street Fighter | Fallece un jugador profesional del videojuego durante un torneo en Nueva York","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/street-fighter-fallece-jugador-profesional-videojuego-torneo-nueva-york-124899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3775b0157ef.jpeg"},{"id":124895,"title":"The Eternals | Fase 4 | Mira el arte conceptual de la pr\u00f3xima pel\u00edcula de Marvel Studios","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/the-eternals-fase-4-mira-arte-conceptual-proxima-pelicula-marvel-studios-eternos-ucm-124895","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/18\/5c6b20d0c4c36.jpeg"},{"id":124886,"title":"Fortnite World Cup: fechas, jugadores, equipos, modalidades y d\u00f3nde ver el Mundial del Battle Royale","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-world-cup-fechas-jugadores-equipos-modalidades-ver-mundial-battle-royale-124886","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37705d6fe3d.jpeg"},{"id":124891,"title":"Iba a ser un golazo: Mart\u00edn T\u00e1vara se qued\u00f3 con las ganas de anotar el primero desde fuera de \u00e1rea [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-martin-tavara-quedo-ganas-marcar-golazo-fuera-area-video-124891","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3775ed25c2f.jpeg"},{"id":124884,"title":"Se viene un 'bombazo': pieza clave del Barcelona cambia al Camp Nou por oferta de un gigante de Italia","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-arturo-vidal-dejaria-camp-nou-rumbo-inter-milan-cedido-28-millones-euros-espana-124884","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d376fa5c394e.jpeg"},{"id":124725,"title":"AHORA, Sporting Cristal vs. Zulia EN DIRECTO por Copa Sudamericana: sigue EN VIVO el vibrante compromiso","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-vivo-copa-sudamericana-directo-ida-octavos-final-estadio-jose-encarnacion-romero-directv-sports-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-124725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d3613ad7bd06.jpeg"},{"id":124887,"title":"San Patricio: \u00c1lvarez tuvo genial intervenci\u00f3n para salvar a Sporting Cristal y evitar el gol de Zulia [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-patricio-alvarez-tuvo-genial-intervencion-evitar-gol-venezolano-video-124887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37717178be5.jpeg"},{"id":124889,"title":"Thor: Love and Thunder | James Gunn aclara si la cinta ser\u00e1 antes o despu\u00e9s que Guardianes de la Galaxia","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-love-and-thunder-james-gunn-aclara-cinta-sera-despues-guardianes-galaxia-thor-4-124889","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3772cdcf075.jpeg"},{"id":124883,"title":"\u00a1Por poquito! Cristian Palacios estuvo cerca de marcar un golazo ante Zulia FC [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-cristian-palacios-estuvo-cerca-marcar-golazo-celestes-video-124883","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d376dc53ee0c.jpeg"},{"id":124882,"title":"Un poquito subido de peso: el sorprendente estado f\u00edsico del arquero de Zulia FC [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-vivo-sorprendente-fisico-arquero-local-video-124882","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d376bfd64026.jpeg"},{"id":124885,"title":"Dota 2 | 'Forward Gaming' anuncia el fin de su organizaci\u00f3n a puertas de The International 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-forward-gaming-anuncia-organizacion-puertas-the-international-2019-124885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3768bea5b12.jpeg"},{"id":124869,"title":"Apunta a la Libertadores: Flamengo y los fichajes estrella con los que buscar\u00e1 volver a la cima internacional","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/fichajes-2019-flamengo-megaestrellas-buscara-volver-cima-internacional-dpm-124869","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d375820b56bc.jpeg"},{"id":124860,"title":"Nacional vs. Internacional en Uruguay: juegan por la ida de octavos de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/nacional-vs-internacional-vivo-online-directo-fox-sports-directv-sports-paolo-guerrero-octavos-copa-libertadores-2019-uruguay-nczd-124860","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3755d7ce8d2.jpeg"},{"id":124878,"title":"Dota 2 | Los jugadores peruanos 'baneados' por '322' y dem\u00e1s esc\u00e1ndalos en el eSport nacional","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-jugadores-peruanos-baneados-322-escandalos-esport-nacional-the-international-9-infamous-gaming-124878","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3768e9d8ded.jpeg"},{"id":124881,"title":"Thor: Love and Thunder | Revelan c\u00f3mo Marvel convenci\u00f3 a Natalie Portman para que vuelva al UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/thor-love-and-thunder-revelan-marvel-convencio-natalie-portman-vuelva-ucm-thor-4-124881","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d376ce3eb308.jpeg"},{"id":124880,"title":"Apex Legends | Piden a Twitch banear a streamer por agredir a su gato en plena transmisi\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/apex-legends-piden-twitch-banear-streamer-agredir-gato-plena-transmision-124880","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37697d3ab8f.jpeg"},{"id":124871,"title":"San Lorenzo vs. Cerro Porte\u00f1o en Argentina: juegan por partido de ida de octavos de Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/san-lorenzo-vs-cerro-porteno-vivo-online-directo-fox-sports-bein-sports-copa-libertadores-2019-argentina-paraguay-nczd-124871","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3760185e8e5.jpeg"},{"id":124874,"title":"Como una alfombra: as\u00ed luce el estadio minutos antes del duelo entre Sporting Cristal y Zulia FC [FOTO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fc-luce-estadio-minutos-duelo-copa-sudamericana-foto-124874","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d37632fd665d.jpeg"},{"id":124870,"title":"Sorpresa en el primer lugar: el Top 10 de m\u00e1ximos favoritos para ganar la Champions 2019-20 [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-2019-20-top-10-favoritos-ganar-torneo-nuevo-temporada-fotos-124870","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/23\/5d3767755b4af.jpeg"}]