League of Legends y Dota 2 siguen siendo los videojuegos con más hinchas en todo el mundo. Este año, pese a la pandemia, se llevó a cabo Worlds 2021 y The International, sus respectivos Mundiales, los cuales rompieron récords de visualizaciones en todas las plataformas.

Como es de esperarse, ambos eventos de eSports más vistos. Esports Charts ha compartido el balance de los torneos que más popularidad han tenido en 2021 y hay algunas sorpresas.

Worlds 2021 de League of Legends logró superar las 174 millones de horas visualizadas, mientras que The International 10 superó las 107 millones. Quizás pienses que la tercera posición es para Free Fire o Fortnite; no obstante, quien se lleva el bronce es Mobiles Legends, el MOBA de celulares.

Curiosamente, este MOBA ha logrado meter tres torneos entre el top 10. Counter-Strike Global Offensive, el shooter de Valve, se mantiene dentro de los cinco más vistos con la Major de Estocolmo.

Quizás el evento que más llama la atención es VALORANT Champions, el primer Mundial del shooter de Riot Games. Alcanzó 46.04 millones de visualizaciones en su primera edición.

Top 10 eSports de 2021: los eventos más vistos del año. (Foto: Esports Charts)

