No cabe duda que Riot Games es una de las empresas de videojuegos que más contenido presenta en sus títulos. Mientras que en League of Legends se introduce el parche de pretemporada y en VALORANT llega un nuevo agente, trabaja también en un evento mundial.

El 1 de diciembre, se dará el pitazo inicial de la competición de mayor nivel del shooter VALORANT en donde América Latina cuenta con representación a través de KRÜ Esports y el club brasilero FURIA Esports.

Todos los equipos clasificados al Mundial de VALORANT

Gambit Esports

Sentinels

Team Envy

KRÜ Esports

Team Vikings

Keyd Stars

Acend

Fnatic

Vision Strikers

Crazy Raccoon

X10 CRIT

Team Secret

Cloud9 Blue

Team Liquid

FURIA Esports

FULL SENSE

El evento se transmitirá a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de Riot Games y VALORANT. El día de hoy, 18 de noviembre, se realizó el sorteo de grupos y así es como quedaron.

Grupo A

Acend

Team Envy

X10 CRIT

Keyd Stars

Grupo B

Sentinels

KRÜ Esports

Team Liquid

FURIA Esports

Grupo C

Gambit Esports

Team Vikings

Team Secret

Crazy Raccoon

Grupo D

Vision Strikers

Fnatic

FULL SENSE

Cloud9 Blue

Para la primera fecha, se ha programado tres encuentros: Vision Strikers vs. FULL SENSE (9:00 a.m.), Team Vikings vs. Crazy Raccoon (12:00 p.m.), Fnatic vs. Cloud9 Blue (3:00 p.m.).

El grupo D básicamente quedará definido en esta fecha. En cuando a KRÜ Esports, el club argentino, debutará el 2 de diciembre a las 12 del día contra uno de los mejores de Europa, Team Liquid.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.