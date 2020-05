No caigas en estafas ni engaños. Riot Games no entrega llaves ni códigos de ningún tipo para la beta de VALORANT. No compres códigos porque no existen, seguramente se trate de una estafa.

La única forma de ingresar al nuevo shooter táctico es a través de Twitch. Tendrás que vincular tu cuenta de Riot Games con la plataforma de stream y espectar a los diferentes usuarios en VALORANT.

Recuerda que solo los que tienen el siguiente mensaje entregan drops: “¡Drops está activado! Permanece al tanto y no te pierdas las oportunidades de ganar un botín. Solo puede haber una botín en una transmisión a la vez. Más información”.

VALORANT: ¿cómo saber si ya tengo acceso a la beta cerrada? (Foto: captura)

Una vez estés dentro del stream tendrás que esperar a que te salte una notificación que dice: “Acabas de recibir el drop de VALORANT por ver a *** jugar a VALORANT". Luego de eso podrás visitar la web del juego e ingresar con tu cuenta.