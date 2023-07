El entusiasmo se está acumulando mientras los equipos de VALORANT Champions Tour (VCT) Américas que no lograron asegurar un lugar en Champions se preparan para la batalla por el codiciado último cupo. Este apasionante evento, llamado el Last Chance Qualifier (LCQ), se llevará a cabo del 15 al 23 de julio. Los siete equipos en competencia no desean quedarse fuera del torneo más importante del año.

Durante la temporada regular de VCT Américas, equipos como Cloud9 y Leviatán demostraron habilidad con actuaciones impresionantes y victorias sucesivas. Por otro lado, MIBR y 100Thieves lucharon valientemente, entregando destellos de brillantez y victorias críticas. A pesar de las derrotas frecuentes, KRÜ mantuvo una puntuación reñida, y para Furia y Sentinels, el deseo de triunfar siempre ha sido palpable.

Estos siete equipos han demostrado su resistencia y determinación al superar desafíos a lo largo de la temporada. Sin embargo, solo uno de ellos podrá unirse a la lucha por la gloria en VALORANT Champions y tener la oportunidad de grabar sus nombres en la historia de los deportes electrónicos de VALORANT.

Desde el 15 hasta el 23 de julio, la acción de Américas regresa a las pantallas con el Last Chance Qualifier. El ganador se unirá a LOUD, Evil Geniuses y NRG en el escenario internacional de VALORANT Champions en agosto en Los Ángeles.

Formato del LCQ

Los equipos que quedaron en las últimas cinco posiciones en la fase regular competirán en una etapa de Play-In con eliminación directa. Los dos mejores equipos avanzarán para unirse a Cloud9 y Leviatán, que ocuparon la cuarta y quinta posición de la fase regular, en un desafiante formato de doble eliminación. Todas las series se jugarán al mejor de tres, excepto la Final de la Llave Inferior y la Gran Final, que se jugarán con series al mejor de cinco.

La emoción comienza el 15 de julio a las 12pm (MX) con la Play-In Ronda 1: MIBR vs KRÜ Esports, y continúa hasta la Gran Final el 23 de julio, donde los dos mejores equipos se enfrentarán por la última oportunidad de un lugar en VALORANT Champions.

Todos los partidos del LCQ se pueden ver en vivo en los canales oficiales en español, portugués e inglés, a través de Twitch y YouTube. Los fans están invitados a compartir su apoyo en las redes sociales usando el hashtag #VALORANTLCQ y a seguir las cuentas oficiales de VALORANT en Twitter e Instagram.

Solo queda un preciado cupo para VALORANT Champions. Ahora es el momento para que las Américas decidan quién quiere que se sume a los representantes de su liga continental. No hay nada como la emoción del VCT, así que únete a la conversación y demuestra tu apoyo a tus equipos favoritos.

