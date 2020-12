Riot Games cerró oficialmente el eSport de League of Legends pero su esfuerzo en los deportes electrónicos no ha terminado. VALORANT ha entrado con fuerza en este mundo con First Strike, la primera aproximación de los equipos profesionales al eSport del shooter.

Mientras se juega la primera etapa del competitivo de Europa, en Latinoamérica ya entramos en los playoffs. La región está dividida en dos servidores (norte y sur) y la organización del evento es igual en ambos.

Solo cuatro equipos pasan a los playoffs pero de forma escalonada. El primer puesto de la tabla pasa a la Gran Final, el segundo a la semifinal y los otros dos se enfrentan en los cuartos de final.

Partido del servidor norte - Cuartos de final

Infinity Esports vs. Penguins 19:00hrs - Hora peruana

Partido del servidor sur - Cuartos de final

Rebirth Esports vs. 9z Team 14:00hrs - Hora peruana

Podrás seguir los encuentros en el canal oficial de Twitch de twitch.tv/valorant_la. Allí podrás ver los partidos de ambos servidores. El ganador del servidor norte tendrá que enfrentar a LFM Esports, mientras que el ganador del sur se verá cara a cara con DKS Esports.

VALORANT contará con un eSports de primer nivel en el 2021 pero tiene un gran problema

VALORANT, el shooter de los creadores de League of Legends, será uno de los juegos que apostarán a los fuerte en los eSports. Para el 2021, Riot Games anunció que habrá tres tipos de competiciones en el año que te llevarán al Mundial.

La primera etapa para que los equipos se profesionalicen es VALORANT Challengers, los mejores de esta etapa pasarán a VALORANT Masters y finalmente, aquellos que sumen los suficientes puntos, clasificarán al Mundial.

Lamentablemente, el juego tiene un serio problema que hace que todo el esfuerzo de Riot Games sea en vano. El descontento de los jugadores profesionales es significativo con respecto a las reglas actuales de los eSports.

En este momento, Riot Games junto a otras empresas terceras organizan los First Strike. Se trata de diferentes eventos en donde ya van saliendo los mejores clubes de VALORANT de cada región.

¿Cuál es el problema con VALORANT? Pues ya se ha reportado casos de equipos descalificados y penalizados en etapas importantes de las competiciones internacionales debido a el abuso de bugs.

Pero no se trata de elementos que rompan el juego sino de utilizar, por ejemplo, las granadas de Killjoy entre cajas para que tomen una posición elevada o boost con la pared de Sage que son ilícitos en los eSports.

Todavía se trata de un juego con muchos errores y los gamers se aprovechan de esto para ganar algunas rondas en sus partidas. Pero Riot Games no los corrige y siguen desde los inicios del lanzamiento.

Poner el muro de Sage encima de la torreta de Killjoy es ilícito en las competiciones pero no en las partidas normales o clasificatorias. Riot Games todavía no pone límites con respecto al uso de estos exploits.