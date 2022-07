VALORANT, el shooter táctico de Riot Games, ya cuenta con una sólida escena competitiva en todo el mundo. En este momento, se juega la última Master del año, en donde se reparten importantes puntos para la clasificación al Mundial.

FunPlus Phoenix le ganó la serie final del lower bracket a OpTic Gaming por tres a dos y jugará la Gran Final de la Master contra Paper Rex el 24 de julio. Podrás seguir el partido a través del canal oficial de Twitch de VALORANT LA.

Por supuesto, en estas instancias del circuito profesional ya se conocen a los primeros clasificados al VALORANT Champions 2022. América Latina cuenta con dos equipos: LOUD, representante de Brasil, y Leviatán de Argentina.

Leviatán logró meterse al Mundial gracias a los puntos que consiguió en la actual Master. Perdió en primera instancia con DRX pero siguió en carrera en el lower bracket, en donde venció a XSET y perdió contra Fnatic, uno de los mejores equipos de Europa.

Muchos gamers quizás esperaban ver KRÜ Rsports en la clasificación directa; no obstante, el club de Sergio Agüero no ha sumado los suficientes puntos y tendrá que competir en el South America Last Chance Qualifier.

Ninjas in Pyjamas, Keyd Stars, FURIA Esports, TBK Esports, KRÜ Esports, FUSION, E-Xolos LAZER y 9z Team se enfrentarán por los dos últimos cupos de Latinoaérica en el Mundial.

Dónde ver Paper Rex vs. FunPlus Phoenix

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.