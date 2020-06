A través de su blog oficial, Riot Games, anunció que las clasificatorias de VALORANT llegarían en este parche pero no se habilitarían en el primer día, sino que esperarían a que no haya bugs ni errores.

Pues tras la espera, por fin han llegado las partidas que te darán un rango en este shooter. Recuerda que debes jugar unas cinco partidas preliminares para obtener tu rango y comenzar a escalar.

Una de las anécdotas de estos primeros días de las clasificatorias que será recordado en el lanzamiento de VALORANT es que uno de los jugadores de T1 se ha convertido en el primero en llegar a Radiant, el nivel más alto del shooter.

T1 no solo domina el competitivo de League of Legends con tres copas del Mundial sino que ahora va en busca de las copas de VALORANT. Pese a que el competitivo todavía no ha comenzado, los equipos más populares del mundo ya están comenzado a hacer sus fichajes.

Por lo pronto, jugadores europeos como el español Mixwell ya comenta que el nivel de Norte América está en un nivel superior. REcordemos que T1 ha ido hasta allá para fichar a su primer jugador.