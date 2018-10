Worlds 2018 celebrará este sábado 9 de noviembre la Gran Final entre Fnatic (Europa) vs. Invictus Gaming (China). Luego de 7 años se podría tener a un campeón de occidente, o como lo ven los muchachos del club europeo el bicampeonato. League of Legends anunció la ceremonia final con este video.

Los artistas que participaron en el tema ' Rise' de este Mundial participarán en el concierto (The Glitch ob, Mako, The Word Alive y Bobby of iKon). Por otro lado, se ha invitado a otros artistas como Madison Beer, [G]-DLE y Jaira Burns.

Worlds 2018 se cerrará el la Ciudad Metropolitana de Incheon, Corea del Sur. League of Legends llevó el Mundial de este año al país más fuerte en el videojuego, curiosamente ningún equipo del país oriental llegó a la final.

A las 2:30 a.m del sábado 9 de noviembre se desarrollará la ceremonia final del Mundial 2018. Tendrá una duración de media hora y seguidamente se dará inicio a la primera partida entre Fnatic e Invictus Gaming. Jugarán en una ronda de circo partidas para definir al campeón absoluto de este año.