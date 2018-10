Ya se conocen a los ocho mejores equipos del mundo de League of Legends. Worlds 2018 ya prepara todo para los cuartos de final con enfrentamientos de cinco partidas. Como el resto del Mundial, se transmitirán los encuentros a través de Twitch en vivo.

Los ocho contendientes que llegaron a esta instancia son: Afreeca Freecs (Corea), G2 Esports (Europa), Royal Never Give Up (China), Cloud9 (Estados Unidos), KT Rolster (Corea), EDward Gaming (China), Fnatic (Europa) y Invictus Gaming (China)

League of Legends Worlds 2018 | League of Legends (LoL): sigue EN VIVO por Twitch los cuartos de final de Mundial | Horarios | Fechas

La lógica indica que la gran final se jugará entre China vs. Corea, ya que la primera región mencionada cuenta con dos poderosos clubes. Mientras que los chino han llegado con tres opciones. Pero este año puede ser una gran sorpresa para el eSport de League of Legends.

Worlds 2018 ha visto a uno de los equipos de los Play-In llegar hasta este punto. Se trata de G2 Esports, y aunque han tenido problemas en ciertos encuentros siguen en camino y con el sueño de la Copa del Invocador.

League of Legends podría ver a Europa llevarse la copa por segunda vez, sobre todo por la pronta eliminación de los contendientes de Norte América. Estados Unidos solo ha llegado con un equipo y se jugará todo contra Afreeca Freecs, el mejor equipo coreano.

Worlds 2018 - Horarios de cuartos de final del Mundial de League of Legends (hora peruana):

- KT Rolster vs. Invictus Gaming - Viernes 19 - 11:00 p.m.

- Royal Never Give Up vs. G2 Esports - Sábado 20 - 03:00 a.m.

- Afreeca Freecs vs. Cloud9 - Sábado 20 - 23:00 p.m.

- Fnatic vs. EDward Gaming - Domingo 21 - 3:00 a.m.