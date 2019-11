Dos equipos chinos llegaron a League of Legends llegaron a una de las llaves de semifinales de Worlds 2019, el Mundial: Invictus Gaming y FunPlus Phoenix. A las 6 de la mañana comenzará la serie de 5 partidas y el espectáculo promete ser de los más emocionantes.

Pese a que el 'Fénix' llegó clasificado como el mejor de la Liga China y ha tenido uno de los mejores desempeños en el certamen, no es el favorito de la semifinal. Esto se debe a que G2 Esports es el vigente campeón de Worlds.



Así quedaron las llaves de semifinales:



- Invictus Gaming vs. FunPlus Phoenix - Sábado 2 de noviembre 6:00 a.m.

- SK Telecom T1 vs. G2 Esports - Domingo 3 de noviembre 6:00 a.m.

Toda la acción del Mundial la podrás seguir a través de los canales oficiales de LoL Esports. Si deseas ver las semifinales en tu idioma tendrás la transmisión de la Liga Latinoamericana de League of Legends.