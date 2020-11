“Fear the Walking Dead” al igual que la serie de la que parte no teme deshacerse de sus protagonistas, por eso el spin-off que empezó en torno a la familia Clark ahora tiene a otros personajes centrales. Sin embargo, eso no significa que un antiguo personaje pueda volver a escena.

La última vez que Madison Clark (Kim Dickens), la madre de Alicia (Alycia Debnam-Carey) y Nick (Frank Dillane), apareció fue al final de la primera mitad de la cuarta temporada de la serie de AMC cuando se sacrificó por sus hijos.

En ‘No One’s Gone’ (4x08), Alicia, Strand y Luciana revelaron entonces que Madison se había sacrificado en el estadio para permitir que el resto consiguiera escapar de la horda de zombis. Pero ni los protagonistas ni los espectadores vieron el cuerpo de Madison. ¿Eso significa que sigue con vida?

Madison Clark supuestamente murió en la cuarta temporada de "Fear the Walking Dead" (Foto: AMC)

MADISON CLARK, ¿ESTÁ VIVA?

La primera mitad de la sexta temporada de “ Fear the Walking Dead ” llegó a su fin el domingo 22 de noviembre de 2020, pero antes dejo una pista sobre el posible regreso de Madison. En ‘Damage from the Inside’ (6x07), Alicia y Charlie planean escapar de Ginny y su opresivo régimen y cuando Charlie pregunta a dónde irán, Alicia sugiere regresar al estadio dónde murió su madre.

Esto significa que su antigua casa no está muy lejos del lugar dónde se desarrolla la historia actualmente. Tal como señala Screen Rant, está línea de dialogo parece construida con el propósito de plantar una semilla en la mente de los espectadores.

Con esa revelación el regreso de Madison se vuelve algo creíble, ya que sin esa pista los fans podrían cuestionar cómo la madre de Alicia logra dar con la ubicación de sus excompañeros. Incluso algunos creen que fue ella quien salvó a Morgan. Sin embargo, aún hay otras preguntas “Fear the Walking Dead” deberá responder.

En una entrevista con Comicbook, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg hablaron sobre la posibilidad de que Madison fuera la persona misteriosa que salvó Morgan y le dejó una nota.

“Siempre hay una posibilidad. No podemos decir mucho más sobre quién salvo a Morgan más que lo que vimos. Vimos que era alguien con un motivo oculto que dijo que Morgan todavía tenía cosas que hacer. Es alguien que Morgan no conoce. Sabemos eso también. Creo que cuando revelemos quién es esa persona que le salvó, eso adquirirá un nuevo nivel de resonancia en términos de lo que significa”, explicaron.