Camilla Luddington es conocida principalmente por su interpretación de Jo Wilson/Brooke Stadler en “Grey’s Anatomy”, la exitosa y longeva serie de ABC. A diferencia de su personaje en el drama médico, que no tiene mucha suerte en el amor, la actriz inglesa conoció a su esposo cuando trabajaba en un restaurante hace más de 10 años.

La intérprete de 37 años y su esposo Matthew Alan se conocieron mientras trabajaban juntos en un restaurante de Los Ángeles, salieron durante más de 10 años y en la víspera de Año Nuevo de 2018 el también actor le propuso matrimonio.

Matthew Alan y Camilla Luddington se casaron en agosto de 2019 y tienen dos hijos, Hayden de 3 años y Lucas Matthew, que nació poco después de su primer aniversario de bodas en agosto de 2020.

Una de las primeras citas entre Camilla Luddington y Matthew Alan (Foto: Instagram/ Camilla Luddington)

¿QUIÉN ES MATTHEW ALAN?

El esposo de Luddington nació como Matthew Gerbig, pero cambió su nombre a Matthew Alan cuando su carrera empezó a despegar. El actor de 41 años ha aparecido en series como “Lost”, “Sons of Anarchy”, “Murder in the First”, “13 Reasons Why”, “Snowfall”, “Lovecraft Country” y “Castle Rock”.

En una entrevista para Daily Actor contó que “se suponía que debía interpretar a uno de los guardias de la prisión en la primera temporada (de “Castle Rock”), y unos tres días antes de que comenzara la filmación, me rompí el pie en otro trabajo y tuve que retirarme. Fue solo un recordatorio para que dejara que las cosas sucedieran de la manera en que se supone que deben suceder”.

Matthew Alan también apareció en la temporada 13 de “Grey’s Anatomy” como David Fisher, un padre que se opone a la atención médica de su hijo enfermo por motivos religiosos. Aunque no compartió escenas con Camilla Luddington (Jo) si lo hizo con el Dr. Alex Karev.

Matthew Alan y su hijo con Camilla Luddington (Foto: Instagram/ Camilla Luddington)

LA BODA DE CAMILLA LUDDINGTON Y MATTHEW ALAN

En una entrevista pasada con People Luddington habló sobre el día de su matrimonio y cómo fue finalmente casarse con el amor de su vida: “Verlo por primera vez fue increíble, los dos no podíamos dejar de mirarnos y sonreír”.

“Nuestro mejor amigo, Shawn Aly, fue nuestro oficiante, lo que hizo que la parte de la ceremonia fuera tan íntima y memorable porque pudo hablar sobre ver nuestra relación de primera mano y hacerla personal para nosotros”, compartió.

“Recuerdo que me pregunté si estaría demasiado emocionado para cumplir con mis votos, pero en el momento actual estaba sintiendo tanta euforia, creo que prácticamente los grité”, dijo Luddington.

Así fue la boda de Camilla Luddington y Matthew Alan (Foto: Instagram/ Camilla Luddington/ People)