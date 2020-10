Shonda Rhimes es la mente detrás de “Grey´s Anatomy”, lo que la ha convertido en una de las productoras más exitosas. Hasta el 2017 tenía un contrato con la cadena estadounidense ABC, pero debido, pero a inicios de ese año la creadora decidió romper su acuerdo y firmar uno nuevo con Netflix.

Después de tres años, la ganadora de un Globo de Oro a Mejor serie de televisión dramática por fina habló sobre su decisión en una entrevista con The Hollywood Reporter. Todo empezó cuando sus representantes se preparaban para renovar su contrato y ABC optó por reducir el precio de su creador más valioso.

Esto sumado al ritmo de trabajo y las limitaciones de la cadena llevaron a la creadora de “Scandal” y “How to Get Away With Murder” a pensar en romper su contrato. “Sentí que me estaba muriendo. Como si hubiera estado empujando la misma pelota por la misma colina de la misma manera durante mucho tiempo”, confesó a THR.

"Ahora solo quiero disfrutar de esto", explicó Shonda Rhimes, creadora de tres exitosas series, "Grey´s Anatomy", "How to Get Away With Murder" y "Scandal" (Foto: Instagram/ Shonda Rhimes)

EL PROBLEMA EN DISNEYLAND

Shonda Rhimes señaló que sabía que el momento de irse estaba cerca, pero no imaginaba que el punto de quiebre sería un incidente con unas entradas para Disneyland. Como parte de su contrato con ABC, la productora tenía un pase con todo incluido para el parque de diversiones. Aunque había conseguido un pase adicional para su niñera ese día necesitaba otro para su hermana que estaría con su hija adolescente.

Después de una incómoda conversación consiguió ese pase extra, sin embargo, cuando sus hijas llegaron a Anaheim, solo uno de los pases funcionó. Entonces, Rhimes llamó a un alto ejecutivo de la empresa a la espera de una solución.

Pero en su lugar, solo escuchó: “¿No tienes suficiente?” Al parecer esto le molestó de tal manera que de inmediato se comunicó con sus representantes y les pidió que cancelaran su contrato con ABC y encuentren la manera de firmar con Netflix, incluso dijo que buscaría a otros representantes si no lo conseguían.

Durante la entrevista también contó cómo fue su primera reunión con el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, que ocurrió antes del incidente de Disneyland. “Lo primero que dije fue: ‘No obtendrás otro Grey’s Anatomy, no Grey’s Anatomy en un campo de maíz, Grey’s Anatomy en un campo de béisbol o Grey’s Anatomy en un aeropuerto, eso simplemente no está sucediendo’, y él dijo: ‘Nunca esperaría que fuera así’ Y luego dije: ‘Solo quiero estar en un lugar donde pueda hacer cosas y nadie me moleste o me haga sentir como si estuviera en deuda’, y él dijo: ‘Eso me suena genial’”, recordó.

“La razón por la que vine a Netflix es porque quería poder hacer televisión sin que nadie me molestara. Y mientras pueda seguir haciendo televisión sin que nadie me moleste, soy feliz”, agregó.