La temporada 17 de “Grey’s Anatomy” se está emitiendo a través del canal ABC en Estados Unidos. Meredith Gray, interpretada por Ellen Pompeo, lucha por su vida tras dar positivo al COVID-19. Ella y los médicos del Grey Sloan Memorial se enfrentan a este nuevo virus. Además de retratar la crisis mundial que estamos viviendo, los nuevos episodios han estado cargados de sorpresas con la aparición de Derek Shepherd y George O’Malley, dos de los personajes más queridos por el público.

La serie creada por Shonda Rhimes sigue la vida de los internos quirúrgicos, residentes y asistentes del Grey Sloan Memorial Hospital, quienes hacen todo lo posible por mantener un equilibrio entre sus vidas personales y profesionales. Con más de una década en las pantallas, “Grey’s Anatomy” nos ha presentado a un gran número de personajes e historias que han mantenido cautivada a la audiencia en todo el mundo.

El drama médico de ABC fue uno de los primeros programas de televisión de Estados Unidos en regresar con nuevos episodios en noviembre de 2020, y su temporada 17, que batió récords, fue noticia semanalmente. Sin embargo, “Grey’s Anatomy” no ha emitido ningún episodio nuevo desde diciembre de 2020. Desafortunadamente, eso no cambiará durante varias semanas ya que el programa no regresará a las pantallas hasta el 4 de marzo de 2021. Pero ¿por qué? Aquí te lo contamos.

En la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, Meredith pasó una vez más de médico a paciente (Foto: ABC)

“GREY’S ANATOMY”: POR QUÉ LA TEMPORADA 17 RECIÉN SERÁ RETOMADA EN MARZO DE 2021

La temporada 17 de “Grey’s Anatomy” tiene 16 episodios y-hasta el momento- solo se han emitido 6 capítulos. Esto se debe a que la serie se encuentra actualmente en medio de su pausa invernal. Por lo general, el drama médico, al igual que otros programas de televisión estadounidenses, regresa en algún momento a fines de enero o principios de febrero. Sin embargo, claramente esta vez no será así.

Con todos los retrasos en las grabaciones en 2020, la mayoría de las cadenas han esperado hasta 2021 para iniciar su nueva lista de programación, por lo que es bastante notable que el programa haya podido transmitir cualquier episodio en el otoño de 2020.

Sin embargo, como solo hay 10 episodios restante, la pausa extendida es necesaria para que el programa pueda permanecer en el aire durante el resto de la temporada de televisión. Este retraso permitirá que el final de temporada de “Grey’s Anatomy” pueda llegar en mayo sin interrupciones.

El "regreso" de Derek Shepherd en la temporada 17 de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Según explica el portal “Screenrant”, los 10 episodios restantes de “Grey’s Anatomy” llegarán a las pantallas el 4 de marzo de 2021 en Estados Unidos. Este lapso de tiempo sigue siendo una espera bastante larga. Sobre todo, en esta era de servicios de transmisión, donde hay más programas de televisión para consumir que nunca, por lo que una pausa prolongada como esta podría tener un impacto perjudicial en su audiencia.

“Grey’s Anatomy” sigue siendo uno de los programas favoritos de la televisión, con una amplia base de seguidores, pero sus índices de audiencia están en declive. Existe la posibilidad de que algunos espectadores se cansen de esperar y no regresen después del descanso prolongado.

Además, esta pausa también corre el riesgo de socavar el impacto de uno de los cliffhangers más intensos en la historia del programa. El final de mitad de temporada vio a Meredith Gray, que había estado luchando contra COVID-19 toda la temporada, colocada en un ventilador después de que su condición empeorara una vez más.

Por supuesto, los devotos seguidores de “Grey’s Anatomy” volverán a ver la resolución de ese suspenso, pero, naturalmente, no están contentos de tener que esperar tanto tiempo. Lo cierto es que la serie volverá a las pantallas en marzo de 2021 y los fanáticos se preguntarán si verán aparecer más caras familiares del drama medico en los capítulos restantes.