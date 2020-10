Probablemente todos los fans de “Grey’s Anatomy” recuerden a Callie Torres, personaje interpretado por la actriz Sara Ramírez, pero ¿cuántos de estos pequeños detalles notaron sobre la cirujana ortopédica?

Han pasado ocho años desde que Callie salió del drama médico de ABC, pero los seguidores de la ficción y del personaje aún sueñan con su regreso, incluso si es solo para una visita corta. Pero por el momento deben conformarse con verla en anteriores episodios de “Grey’s Anatomy”. Por eso Screen Rant compartió una lista con algunos detalles ocultos de Callie.

10. ADDISON NO FUE A SU BODA

Aunque era la mejor amiga de Callie, Addison no asistió a la boda de la médica con Arizona. Considerando que la exesposa de Derek Shepherd no dudo en socorrer a su amiga cuando estaba en peligro fue muy extraño no verla en la ceremonia. Probablemente fue porque en ese momento Kate Walsh estaba grabando “Private Practice”.

Kate Walsh interpretó a Addison Montgomery en ‘Grey’s Anatomy‘ (Foto: ABC)

9. ¿CALLIE ERA LA ÚNICA CIRUJANA ORTOPÉDICA?

Durante el tiempo que Callie trabajó en el Grey Sloan Memorial Hospital parecía que era la única cirujana ortopédica, ya que siempre la llamaban a las cirugías. Por eso cuando en la sexta temporada de la serie Webber se negó a darle un trabajo de asistente, ella le recordó que prácticamente se hizo cargo del departamento del Dr. Chang durante todo el año.

La doctora Callie Torres se encargaba de prácticamente todas las cirugías (Foto: ABC)

8. LA HERMANA DE CALLIE NUNCA APARECIÓ

Además de contar con una familia muy adinerada, Callie tiene una media hermana llamada Aria, quien al igual que su madre la repudió al enterarse de su relación con Arizona. A pesar de que Aria es parte de su historia no apareció en “Grey’s Anatomy”.

Callie y Arizona en "Grey's Anatomy" (Fotos: ABC)

7. CALLIE SUFRÍA DE GLOSOFOBIA

Otro dato curioso sobre Callie es que tenía miedo a hablar en público, que es un trastorno de ansiedad social llamado glosofobia. Sin embargo, es algo que al parecer logró superar para dar su conferencia TED en ‘Can’t Fight This Feeling Anymore’, episodio 19 de la novena temporada del show.

Al parecer Callie superó su miedo a hablar en público (Foto: ABC)

6. EL DEPARTAMENTO DE CALLIE

El apartamento 502 tenía varios detalles curiosos, por ejemplo, la alfombra que estaba en el piso le perteneció originalmente a Meredith; la manta que estaba en la cama de Callie y Arizona la acompañó desde su adolescencia; y las fotos en sus paredes eran imágenes del elenco y el equipo de producción.

Así lucía el departamento de Callie y Arizona (Foto: ABC)

5. LA ESCENA DE LA ROPA INTERIOR

Una de las escenas más icónicas de Callie es cuando Webber la ve bailando en ropa interior, la que se repite de manera similar cuando reclama su apartamento. De acuerdo al medio antes mencionado la secuencia sugiere que la médica está recuperando su identidad.

Esta es la escena más icónica de Callie Torres (Foto: ABC)

4. CALLIE COMPRÓ ACCIONES DEL HOSPITAL CON EL DINERO DE MARK

Mark ganó 15 millones de dólares gracias a la demanda que le interpuso a la aerolínea tras el traumático accidente aéreo que sufrió. Mark le dejó su dinero a Sofía, pero Callie lo utilizó para invertir en el hospital.

Callie compró acciones del hospital con el dinero que Marke le dejó a Sofia (Foto: ABC)

3. LA INTELIGENCIA DE CALLIE

Lexie, Maggie y Cristina no eran las únicas cirujanas inteligentes en “Grey’s Anatomy”, Callie también demostró sus habilidades a lo largo de las diez temporadas de la serie de ABC. Tal vez no tenía memoria eidética, pero cuando se trataba de estudiar tenía una gran reputación, tanto que cuando le enseñó a Meredith el método Torres los demás residentes se pusieron celosos.

Callie era una de la cirujanas más inteligentes de 'Grey´s Anatomy' (Foto: ABC)

2. SU GORRO MÉDICO

Mientras Derek tenía transbordadores y peces en su gorro, Teddy tenía pájaros y la de Owen era verde militar, Callie tenía una gorra médica personalizada color plateada con arcos rojos. Este patrón de pavo real era algo que ella repetía en varios accesorios, como los cojines de su apartamento.

Este era el gorro personalizado de Callie (Foto: ABC)

1. SU NOMBRE

Aunque la mayoría le dice Callie su verdadero nombre es Calliope, que significa “hermosa voz” en griego. Pero no es la única de su familia que lleva un nombre de términos musicales, por ejemplo, Aria significa “melodía” en italiano.