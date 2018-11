El Joker vuelve a la pantalla grande, pero esta vez encarnado por el actor Joaquín Phoenix. La película que Warner Bros. prepara para el 2019 está siendo dirigida por Todd Phillips y se centra en los orígenes del villano también conocido como el Guasón.

Joker , cuyo rodaje comenzó en septiembre de 2018 en la ciudad de Nueva York y luego se mudó a Jersey City y Newark, es una de las grandes apuestas de Warner para recobrar terreno frente a la competencia, Marvel Studios.

A pesar del exitoso lanzamiento de Wonder Woman y el próximo debut de Aquaman, DC Films decidió restar importancia a la naturaleza compartida de su franquicia de películas basada en DC Comics, el DC Extended Universe (DCEU). La presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, declaró: "Nuestra intención, ciertamente, es usar la continuidad para ayudar a asegurarnos de que nada se desvíe de una manera que no tenga sentido, pero no hay insistencia en una historia general o interconectada en ese universo. ... Avanzando verán que las películas de DC son un universo, pero que provienen del corazón del cineasta que las está creando".

Ver esta publicación en Instagram Work. Una publicación compartida por Todd Phillips (@toddphillips1) el 24 de Sep de 2018 a las 4:24 PDT

SINOPSIS DE JOKER

De acuerdo a una primera descripción de la película, “en Joker exploraremos la vida de un hombre despreciado por la sociedad, donde no solo trataremos de adentraros en su carácter energético, sino también de contar una historia más amplia.”



A mediados de noviembre, Warner Bros. compartió esta otra descripción:



“Drama. Joker se centra en el icónico archienémico y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia”.



Joker está ambientada en los años 80 y cuenta los orígenes del malvado Joker, llamado originalmente Arthur Fleck, un cómico venido a menos que se convierte en un criminal cuando su trayectoria en la comedia se trunca.



Eso sí, el Joker de esta película no es el mismo de Jared Leto en Suicide Squad. De hecho, Leto volverá a interpretar al archienemigo de Batman en una película junto a Margot Robbie como Harley Quinn.



TRÁILER DE JOKER

El portal Hollywood Pipeline publicó en Internet algunas imágenes del enemigo de Batman en el tren de Brooklyn (Video: YouTube)

Joker aún no cuenta con tráiler oficial, pero varias imágenes y videos del rodaje se han filtrado.



Incluso en un juego de fotos puede verse a Phoenix caracterizado como un payaso. Asimismo, el director compartió en Instagram un clip en donde Phoenix lleva el maquillaje tradicional de payaso



PERSONAJES Y ACTORES DE JOKER



Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck / Joker, un comediante ignorado por la sociedad que se vuelve loco y se convierte en un criminal.

Robert De Niro interpreta a Murray Franklin, presentador de un programa de entrevistas.

Zazie Beetz interpreta a Sophie Dumond, una madre soltera cínica y el interés amoroso de Arthur.

Bill Camp interpreta a un oficial en el Departamento de Policía de Gotham City (GCPD).

Frances Conroy interpreta a Penny Fleck, la madre de Arthur.

Brett Cullen interpreta a Thomas Wayne, un filántropo multimillonario que se postula para alcalde de Gotham. A diferencia del material de original, desempeña un papel en los inicios del Joker y es menos simpático que las encarnaciones tradicionales.

Bryan Callen interpreta a un stripper

Glenn Fleshler interpreta a un comediante

Marc Maron interpreta a un agente

Shea Whigham interpreta a un policía en el GCPD

Dante Pereira-Olson interpreta a Bruce Wayne, el hijo joven de Thomas Wayne, quien en su edad adulta se convierte en el archienemigo del Joker, Batman.

Douglas Hodge interpreta a Alfred Pennyworth, el mayordomo y cuidador de la familia Wayne.

Josh Pais también será parte del elenco, aunque aún no se conoce el papel que desempeñará.

Leonardo DiCaprio fue considerado para el papel del Joker antes del casting y el mismo agente del ganador del Óscar le recomendó que organizara una reunión con Warner Bros. para discutir el rol, pero él se negó. Solo se interesó una vez anunciado el proyecto, diciendo: “Se siente único, es su propio mundo de alguna manera, y tal vez … Podría ser lo que más te asuste”.



Asimismo, Alec Baldwin inicialmente fue elegido para el papel de Brett Cullen, pero se retiró debido a conflictos de programación.



EQUIPO CREATIVO DE JOKER



Dirección: Todd Phillips

Producción: Todd Phillips, Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

Guion: Todd Phillips, Scott Silver, Martin Scorsese

Música: Hildur Guðnadóttir

Edición: Jeff Groth

RODAJE DE JOKER



El rodaje de esta producción, que cuenta con un presupuesto de US$ 55 millones, empezó en septiembre de 2018 en Nueva York. El 22 de septiembre, la escena de una violenta protesta se filmó en Brooklyn, aunque la estación se modificó para parecerse a Bedford Park Blvd. A finales de ese mes se filmaron secuencias de robo en el First Central Savings Bank en Astoria, Queens.



El 30 de septiembre, la producción se trasladó a Nueva Jersey, y cerró Newark Avenue, mientras que en noviembre se cerró Kennedy Boulevard. La filmación en Newark comenzó el 13 de octubre y duró hasta el 16 de octubre. Poco antes de que comenzara la filmación en Newark, SAG-AFTRA recibió una queja de que los extras estaban encerrados en vagones del metro durante más de tres horas durante la filmación en Brooklyn. Sin embargo, el problema se resolvió rápidamente después de que un representante visitó el conjunto.

A fines de octubre, Whigham contó que estaban en “medio” de la producción, y agregó que fue una experiencia “intensa” e “increíble”. A mediados de noviembre, el rodaje se trasladó nuevamente a Nueva York.

Supuesto Batimóvil en el rodaje de The Joker (Video: YouTube)

FECHA DE ESTRENO DE JOKER



Fecha de estreno de Joker en Estados Unidos (EE.UU-USA): 4 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en Perú: 3 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en México: 4 de octubre de 2019

Fecha de estreno de Joker en España: 4 de octubre de 2019

FOTOS DE LA NUEVA PELÍCULA DE JOKER

The Joker Joaquin Phoenix como Joker (Twitter)

Joaquin Phoenix como The Joker (JustJared) Joaquin Phoenix como The Joker (JustJared)