“Cómo perder a un hombre en 10 días” (How to lose a guy in 10 days) es sin duda, una de las películas de comedia romántica más vista de los años 2000. La historia de amor protagonizada por Matthew McConaughey y Kate Hudson se mantendrá siempre en la memoria de sus fanáticos, ya que la química entre los actores era evidente y esto hizo que el largometraje se convierta en el favorito de millones de personas.

Desde hace algunos meses se ha comenzado a rumorear que la película de Donald Petrie podría tener una secuela y volvería a juntar a las estrellas tras trabajar juntos, por última vez, en la historia de “Amor y tesoro” que se estrenó en 2008.

Esta noticia ha desatado la locura de sus fanáticos y a raíz de este se han ido conociendo muchos detalles del detrás de cámaras, así que Kate Hudson sorprendió a sus fanaticos al hablar del galán de películas y asegurar que es un mal besador.

Kate Hudson confesó que los besos que se dio con Matthew McConaughey no fueron los mejores (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ HA DICHO KATE HUDSON SOBRE MATTHEW MCCONAUGHEY?

Kate Hudson reveló que besar al guapo Matthew McConaughey, no era ni por asomo bueno, y que de hecho, él no había resultado ser un gran besador, por lo que nunca llegó a disfrutar sus escenas románticas en las películas Cómo perder a un hombre en 10 días y Amor y Tesoro.

Hudson admitió, sin pelos en la lengua, que “Honestamente, siento que no he tenido los mejores besadores. Siento que debería haber tenido mejores”.

Kate Hudson confesó que no tiene buenos recuerdos de su coprotagonista (Foto: Paramount Pictures)

Además, en octubre pasado, la actriz le platicó a Gwyneth Paltrow en el podcast de Goop que sus escenas de besos con McConaughey nunca fueron buenas porque casi siempre involucraban “mocos o viento”.

“La cosa es que, cada vez que he besado a McConaughey, era como si algo incómodo estuviera sucediendo....como cuando nos estábamos besando al final de ‘Fool’s Gold...él tenía toda la cara con mocos’, explicó la actriz a Paltrow.

MATTHEW LE RESPONDE

Era evidente que el actor no se iba a quedar callado cuando las declaraciones de Hudson ponían en riesgo su reputación como galán de Hollywood, por lo que, en una entrevista con Yahoo! decidió explicar que las condiciones en las que se habían besado siempre habían sido problemáticas, aunque admitió que Kate había dicho la verdad sobre la última escena de Amor y Oro, y que en efecto, tenía la cara llena de mocos.

“Bueno, así era la escena: Acabas de saltar del helicóptero. Estás en medio del océano. Te metes bajo el agua y luego sales jadeando por aire. ¡Estás contento de estar vivo! Luego se miran y nadan uno hacia el otro y se abrazan y besan”, explicó el actor de 51 años sobre cómo se había filmado esa escena, y sobre por qué no habían podido compartir un beso lindo.

“Muchos de nuestros besos han sido incómodos. Todavía nos preguntamos, ¿podemos alguna vez darnos un beso donde la temperatura sea la correcta? ¿El océano no nos esté arrasando? ¿Nadie esté tirando cosas sobre nosotros, por encima de nuestra cabeza?”, dijo el actor.