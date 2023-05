Esta película fue una de las más exitosas de 2022 por su tenebrosa historia: llegó a tener casi 214 millones de dólares en recaudación durante su paso por las salas de cine. Una cifra más que considerable si se la compara con su presupuesto de $17 millones. A diferencia de otras propuestas comerciales, no le fue tan mal frente a la crítica. Por ejemplo, los críticos le dieron un 79% de aprobación en Rotten Tomatoes. La cinta, desde 2023, se encuentra disponible en Star Plus y Paramount Plus.

La inclusión del título en el catálogo de dichas plataformas de streaming ha sido una noticia que ha acompañado a otro anuncio: el hecho de que el filme tendrá una secuela debido al éxito de la historia proyectada en la pantalla grande.

De esta manera, no se puede descartar el nacimiento de una saga de horror, como la de “El Conjuro”, “Actividad paranormal”, entre otras cintas cuya fórmula fue exprimida hasta el agotamiento, unas con más éxito en las salas que otras.

El género del terror sigue siendo uno de los favoritos de la audiencia y, sin lugar a dudas, esta película entra dentro de los parámetros de las preferencias del público, aunque tiene un detalle que las diferencia de las demás: la perturbadora sonrisa de sus personajes.

Sosie Bacon como protagonista de la película de terror (Foto: Paramount Players)

LA SONRISA DEL MAL

“Smile” (“Sonríe” en español) es la película de terror que ha llegado a Star Plus y Paramount Plus, con una historia sombría sobre un demonio que ataca a sus víctimas de a pocos, jugando con su mente y formando en ellas una de las sonrisas más perturbadoras de la pantalla grande.

El gran trabajo escénico de los actores de la cinta logran que un bello gesto cotidiano se transforme en el signo de la maldad. Esa mirada inquietante es el lado más oscuro de esta cinta protagonizada por Sosie Bacon, Kal Penn, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, entre otros.

La ópera prima de Parker Finn, basada en el cortometraje “Laura Hasn’t Slept” de dicho director, cuenta la historia de cómo la doctora Rose Cotter descubre una serie de casos inusuales de pacientes que se suicidan después de actuar de manera inusual y con una sonrisas de horror antes de morir.

Las impactantes escenas en el pabellón psiquiátrico hacen que la integridad emocional de la especialista también se socave de a pocos. A pesar de que su entorno laboral y familiar le piden que se tome un descanso, porque asumen que ha tenido un colapso de estrés, la protagonista sospecha que hay algo más detrás de las muertes. Y no le falta razón: su investigación la llevará a un antiguo demonio y a su propia historia familiar.

“Smile” es una película entretenida con picos de horror y confusión que aumentan la atmósfera de lo siniestro. Aunque su final es un tanto típico, el desarrollo de los juegos mentales de la doctora Cotter mantiene la intriga y el asombro detrás de su propuesta cinematográfica.