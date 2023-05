“Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor”, dice la letra de una de las canciones más emblemáticas que nació del romance entre Fito Páez y Fabiana Cantilo”. Además de las muestras públicas de afecto, que el rosarino siga tocando “Fue amor” es una muestra de la relación particular que todavía tiene con la cantante argentina: un cariño que ha resistido las décadas, las peleas, los nuevos amores y más, de acuerdo a lo que han contado los protagonistas y lo que se ha visto en la serie “El amor después del amor” de Netflix.

La pareja se conoció en 1989, durante los ensayos y las grabaciones de “Piano bar”, el mirífico disco de Charly García. La ficción ha retratado, desde el punto de vista de las memorias de Páez, cómo fue que se conocieron, las primeras miradas, la naciente atracción, el flechazo.

“Fabi me preguntó si creía en los ovnis / Le contesté que sí / ¿Qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? / Y después nos envolvió el amor / El amor antes del amor”, dice el poema que Páez le dedicó, por su cumpleaños, el 3 de marzo de 2022. Y así fue cómo se recompuso ese encuentro en la miniserie.

Con Fabi en el techo hablándole de alienígenas y naves espaciales ocultas en algún punto del Gran Buenos Aires. Fito, embelesado, diciéndole que, por supuesto que existen, acercándose a ella para robarle un beso. El romance fue intenso y también complicado, como se ha visto en la versión de la ficción, algo también comentado por la misma intérprete de “Nada es para siempre”.

Fito Páez y Fabiana Cantilo cuando tenían una relación sentimental (Foto: Fabiana Cantilo / Twitter)

¿POR QUÉ SE SEPARARON FITO PÁEZ Y FABIANA CANTILO?

Fito Páez y Fabiana Cantilo se separaron después de una relación sentimental de seis años, entre 1984 y 1990, porque su romance era complicado, entre peleas y reconciliaciones, de acuerdo a lo que han deslizado los músicos argentinos y lo que se puede ver en la serie “El amor después del amor” de Netflix.

En una entrevista con AM Mitre, Cantilo explicó que “antes era una locura todo” y que “nos peleábamos, nos amigábamos”. No es un secreto que ahora mantienen una amistad tierna y nostálgica de los tiempos en que grababan los discos “Piano bar” y “Clics Modernos” de Charly García. Antes, sin embargo, su amor era un fuego abrasador y lo tuvieron que dejar.

“Yo no me podía relacionar con el amor en las parejas. Me conectaba con los celos y la posesión. Con Fito me volvía loca. Todas las minas lo perseguían. Y yo quería matarlas con una ametralladora o un bate de béisbol. No se puede vivir así”, declaró Cantilo a dicho medio.

Aunque no es habitual, sobre todo entre las estrellas, el amor de Fito y Fabi se transformó en una amistad que, aunque mantiene la dinámica de pelearse y amistarse, se sostiene en un cariño enorme, el mismo que comparten en su vida personal, por redes sociales e incluso en conciertos y la música que los unió para siempre.

¿CÓMO VER “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”?

Los ocho capítulos de la serie “El amor después del amor” se pueden ver, de manera online, en la plataforma de streaming Netflix. La historia oficial de Fito Páez retrata sus infancia y sus primeros pasos como músico hasta el inigualable éxito del disco que da título a la producción televisiva y que cumplió 30 años en 2022.