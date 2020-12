Durante la anterior Expo D23 se anunció un reboot de “Lizzie McGuire” en Disney+, sin embargo, más de un año después Hilary Duff fue la encargada de confirmar que todos los planes fueron cancelados, es decir, no habrá nuevos episodios de la recordada serie.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 33 años se despidió de su personaje y agradeció el apoyo de los fans. “He tenido el honor de tener al personaje de Lizzie en mi vida. Ella ha tenido un impacto duradero en muchas personas, incluida yo. Ver la lealtad de los fans y su amor por ella, hasta hoy, significa mucho para mí”, escribió.

“Conozco los esfuerzos y las conversaciones que han hecho todo lo posible para hacer realidad el ‘reboot’, pero, tristemente y a pesar del esfuerzo de todos, no va a ocurrir”, agregó la también cantante Hilary Duff.

Hilary Duff lamenta que el reboot de "Lizzie McGuire" se cancelara (Foto: Instagram / @hilaryduff).

¿POR QUÉ FUE CANCELADO EL REBOOT DE “LIZZIE MCGUIRE”?

A pesar de que no se conocen detalles sobre los motivos de la cancelación de “Lizzie McGuire”, todo apunta a que Disney y la producción del revivial no llegaron a un acuerdo sobre el enfoque del nuevo programa, ya que Duff y el equipo querían seguir la vida de una treintañera, mientras que la compañía pretendía mantener un tono infantil.

“Quiero que cualquier ‘reboot’ de Lizzie sea auténtico y honesto con lo que Lizzie sería hoy. Es lo que merece el personaje. Podemos tomarnos un momento para lamentar la increíble mujer que habría sido y las aventuras que podrían haber vivido. Estoy muy triste, pero os prometo que lo hemos intentado y que las estrellas no se han alineado. Así es el 2020”, finalizó la actriz.

Los problemas empezaron en enero de 2020, cuando el creador Terri Minsky abandonó el proyecto. “Después de grabar dos episodios, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos ir hacia otra dirección creativa y dar una nueva perspectiva a la serie”, declaró en su momento.

También indicó: “Estoy muy orgulloso de los dos episodios que hicimos. Hilary tiene una comprensión de Lizzie McGuire a los 30 años que necesita ser vista. Es algo maravilloso de ver. Me encantaría que el programa existiera, pero idealmente, me encantaría que me dieran ese tratamiento de ir a Hulu y hacer el programa que estábamos haciendo.”

Esto provocó que las grabaciones se paralizaran. “Hicimos una pausa en la producción en Lizzie McGuire hace unas semanas para dar tiempo a un nuevo desarrollo creativo. Nuestro objetivo es reanudar la producción y contar una historia auténtica que se conecte con los millones que están involucrados emocionalmente en el personaje y también con una nueva generación de espectadores,” mencionó un portavoz de Disney.