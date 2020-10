Depor Play







“Muy pronto se sabrá la verdadera historia”, los ex Menudo se pronuncian sobre “Súbete a mi moto” Los ex Menudos no están nada conformes con lo que cuenta el fundador del grupo, Edgardo Díaz, en “Súbete a mi Moto”. Así lo dejaron claro en entrevistas y en sus pronunciamientos en las redes sociales