La Navidad es un evento que se caracteriza por ser una fecha llena de ternura y amor, ya que las familias se reúnen para celebrar juntos y pasar un momento agradable. Una actividad muy usual durante ese día también es disfrutar una película navideña.

Aunque, si quieres algo que no sea tradicional, te contamos que hay largometrajes de terror, pero ambientados en Navidad que te van a encantar y probablemente también van a hacer que la fecha sea inolvidable.

A continuación, te contamos cuáles son esas películas y también te indicamos las plataformas de streaming que tiene en su catálogo a cada una de ellas.





Gremlins

Un hombre busca un regalo especial para su hijo y encuentra una extraña criatura en una tienda de Chinatown, aunque el vendedor no quiere que se lleve la criatura; sin embargo al final accede y le dice que para cuidarlo debe evitar exponerlo a la luz del sol, no puede darle de comer después de medianoche y no mojarlo. Lamentablemente, no se cumplen las reglas y cosas de terror suceden. La cinta está en HBO Max y Apple Tv.





Krampus: maldita Navidad

La Navidad es un día muy especial, pero una leyenda sobre una bestia con cuernos que castiga a los niños malos durante las fiestas podría volverse real luego que la actitud de un joven llamado Max lo despierte. La película se encuentra en Apple Tv y Google play.

Krampus: maldita Navidad. (Foto: Universal Spain)





Navidades negras

Falta poco para Navidad, así que las chicas de una fraternidad se preparan para ir a una fiesta antes de visitar a sus familiares por las fiestas. Aunque, en la reunión una joven desaparece por culpa de un acosador. La película está en Pluto Tv.





Eyes Wide Shut

Un doctor y su esposa acuden a una fiesta, donde se ven envueltos con diferentes hombres y mujeres que también están en el evento. El largometraje está en HBO Max, Prime video y Google play.





Noche de paz, noche de muerte

En la noche, varias personas son asesinadas por alguien llamado Billy, al día siguiente él decide ir a un orfanato para causar caos en el lugar. La película se encuentra en Cultpix.





A Christmas Horror Story

En una cinta de terror ambientada en Navidad que presenta cuatro historias de miedo y protagonizadas por diferentes personajes, pero que se mezclan entre ellas. Está en Google play.





Saint Maud

Luego de un trauma, una enfermera se vuelve devota a la fe cristiana. Por ello, cuando la joven empieza a trabajar cuidando a una bailarina jubilada y con cáncer tiene la necesidad de salvar el alma de su paciente. La cinta está en Google play.





El calendario de Adviento

Trata sobre una exbailarina que se llama Eva, pero que debido a un accidente se encuentra postrada en una silla de ruedas, pero su vida cambiará gracias a un calendario de Adviento que recibe de regalo. La cinta se encuentra en Google play.

El calendario de Adviento. (Foto: Captura/YouTube)





La cabaña siniestra

Una mujer y los hijos de su futuro esposo se encuentran atrapados en una cabaña alejada de la civilización. Aunque, de forma inesperada ella presenta una actitud aterradora. La cinta se encuentra en Prime video y Google play.





Cuidado con los extraños

Durante una tranquila noche navideña, una joven debe cuidar a un adolescente de 12 años. Todo iba bien hasta que alguien ingresa a la casa. La película está en Google play.





TE PUEDE INTERESAR