En el año 2009, James Cameron estrenó “Avatar” y marcó un hito en su carrera. La película no solo consiguió 3 premios Oscar y el reconocimiento de la crítica, sino que también recibió el apoyo del público, al convertirse en la cinta más taquillera de la historia.

Así, muchos de sus seguidores esperaban con ansias la secuela de la historia de Jake Sully y Neytiri. De esta manera, 13 años después del lanzamiento de la primera producción, el director estadounidense está a punto de estrenar “Avatar: The Way of Water”, la continuación del relato.

Pero, ¿cuál es la razón por la que “Avatar 2” se lanza recién en el 2022? En las siguientes líneas, descubre por qué demoró tantos años en hacerse la secuela del exitoso largometraje.

¿POR QUÉ TARDÓ TANTOS AÑOS EN HACERSE “AVATAR 2″?

“Avatar” fue concebida originalmente como una trilogía, por lo que James Cameron empezó a planificar las siguientes películas en el 2012 y armó una sala de escritores en el año 2013.

Según relató el director a The New York Times, “terminó con más historia de la que esperaba” y escribió las próximas 4 cintas en un lapso de 4 años.

Asimismo, debido a que el relato se desarrollará en nuevos lugares de Pandora, los guionistas debieron inventar diferentes biomas con un increíble nivel de detalle, incluyendo las costumbres y vestuarios de la gente de estas locaciones. En total, estos elementos tardaron 5 años en idearse.

Por otro lado, Cameron requería una tecnología que aún no había sido inventada, capaz de reproducir cada movimiento facial de los actores mientras estaban en el agua. Esta tardó 2 años en ser diseñada.

En este proceso creativo, Cameron también se involucró en la creación de atracciones de Disney sobre el primer largometraje, por lo que estuvo algo ocupado con estos proyectos relacionados.

James Cameron inicialmente pensaba en "Avatar" como una trilogía (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNTO TARDÓ LA GRABACIÓN DE “AVATAR 2″?

James Cameron decidió filmar “Avatar 2″ y “Avatar 3″ al mismo tiempo. Esto hizo que existan algunos retrasos en el rodaje, que empezó en el año 2017. En total, ambas producciones se grabaron en 3 años.

Vale precisar que muchos actores de la ficción tenían que rodar sus secuencias debajo del agua, por lo que pasaron varios meses aprendiendo a contener la respiración, ya que los equipos de buceo interfirieron en la captura de las tomas.

Finalmente, el director se asoció a la empresa de efectos visuales Weta Digital para mejoras de posproducción utilizando inteligencia artificial. Este proceso también tardó un largo periodo de tiempo.

Escena de "Avatar: El camino del agua" (Foto: 20th Century Studios)

¿CÓMO VER “AVATAR 2″?

“Avatar: The Way of Water” llegará a los cines del mundo entre el 14 y 16 de diciembre. Desde entonces, podrás disfrutar de la nueva cinta de James Cameron en pantalla grande, en tu sala de cine favorita.

Mira, a continuación, el tráiler de “Avatar: El camino del agua”.