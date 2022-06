Muchos de los usuarios de Netflix quedaron maravillados luego de ver las tres temporadas de “Dark”, una serie alemana que sorprendió con su trama compleja, sus grandes actuaciones y, sobre todo, por presentar un contenido alabado por la crítica, en comparación con otros productos que se encuentran en la popular plataforma.

Por ello, gran expectativa ha causado la revelación de Netflix, con el anuncio de la producción de una nueva ficción de los creadores de la serie alemana. Esta se llamará “1899″ y hace muy poco ha estrenado su ‘teaser’ oficial, en donde pudimos ver algunas instantáneas de la ficción.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de “1899″, la nueva serie de Jantje Friese y Baran bo Odar.

DE QUÉ TRATA “1899″

“1899″ es una serie histórica de terror, ambientada en un barco de vapor lleno de inmigrantes europeos que se dirige al oeste, con el fin de dejar ese continente e ir de Londres a Nueva York a principios de siglo.

La serie seguirá la historia de los pasajeros, quienes tienen distintos orígenes y nacionalidades, pero que estarán unidos por sus sueños y su futuro en el extranjero. Sin embargo, todo cambiará cuando en el trayecto se crucen con otra nave, a la deriva, en alta mar.

Lo que descubrirán a bordo hará que su viaje se convierta en una auténtica pesadilla, que conectará sus pasados a través de una complicada red de secretos.

Imagen oficial de "1899" (Foto: Netflix)

EL TEASER DE “1899″

Este 30 de mayo se ha estrenado el ‘teaser’ de esta nueva serie de Netflix. En apenas 19 segundos, podemos observar algunas imágenes de la producción, en donde se destaca un triángulo que parece tener un gran significado, ya que aparece varias veces y está tatuado en algunos de los personajes.

Curiosamente, en “Dark” la figura representativa era un círculo, que simbolizaba que el comienzo era el fin y que todo se repetía una y otra vez.

EL TRÁILER DE “1899″

Hasta el momento, no se ha estrenado el tráiler oficial de la ficción. Sin embargo, el ‘teaser’ ha anunciado su futura fecha de lanzamiento. Así, si sabes código morse, habrás podido darte cuenta que hay un mensaje oculto en el clip.

Al oír los ‘pitidos’, se revela que el tráiler se estrenará el 06 de junio de 2022.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “1899″?

La serie “1899″ contará con 8 episodios de una hora de duración. Se sabe que estos se grabaron en los estudios Babelsberg, situados a las afueras de Berlín, Alemania.

El episodio piloto se titula “The Ship”, tal como lo reveló Baran bo Odar en Instagram.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “1899″?

Aún no hay una fecha oficial del estreno de la producción. Sin embargo, el día del lanzamiento podría llegar con el estreno del primer tráiler. No obstante, esto no está confirmado por Netflix.

EL ELENCO DE “1899″

Debido a la trama de la historia, la producción cuenta con actores de diversas nacionalidades.

Emily Beecham (actriz inglesa-estadounidense)

Aneurin Barnard (actor galés)

Andreas Pietschmann (actor alemán)

Miguel Bernardeau (actor español)

Maciej Musial (actor polaco)

Lucas Lynggaard Tønnesen (actor danés)

Rosalie Craig (actriz inglesa)

Clara Rosager (actriz danesa)

Maria Erwolter (actriz danesa)

Yann Gael (actor camerunés)

Mathilde Ollivier (actriz francesa)

José Pimentão (actor portugués)

Anton Lesser (actor inglés)

Alexandre Willaume (actor danés)

El actor español participará en la producción (Foto: Miguel Bernardeau / Instagram)

LA PRODUCCIÓN DE “1899″

Netflix y la productora alemana Dark Ways anunciaron que la serie será producida por Jantje Friese y Baran bo Odar, los creadores de “Dark”. Este último también será el director de los 8 episodios.

Los guiones de los capítulos están escritos por Coline Abert, Emil Nygaard Albertsen, Baran bo Odar, Jerome Bucchan-Nelson, Jantje Friese, Emma Ko, Joshua Long y Darío Madrona.

La música está a cargo de Ben Frost y la fotografía, de Nikolaus Summerer.