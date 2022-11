El final de la primera temporada de “1899″, serie de Netflix creada por Jantje Friese y Baran Bo Odar, incluye varias pistas escondidas que podrían indicar el camino que seguirá la historia de Maura (Emily Beecham) y el resto de pasajeros del Cerbero en una segunda entrega.

En una entrevista con Indiewire, Odar aseguró que, “desde Dark, realmente pensamos que la audiencia es inteligente y puede divertirse con los rompecabezas. Así que no queremos engañarlos. Preferimos hacer un truco frente a ellos, mostrándoles que, por supuesto, es un truco. Simplemente todavía no has descubierto cuál es”.

Y esto es precisamente lo que sucede con la última escena de “1899″, luego de que Maura logra escapar del bucle y despierta en una nave espacial en 2099, ya que ella no es la única que está despierta. ¿Quién está con ella?

Maura despertando de la simulación al final de la serie "1899" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES EL OTRO PERSONAJE DESPIERTO EN LA NAVE ESPACIAL EN “1899″?

Después de que Daniel (Aneurin Barnard) logra hackear la simulación para ayudar a su esposa, Maura despierta, se libera de la cápsula y el dispositivo sobre su cabeza, que parece ser la clave para ingresar en la simulación, y observa todo a su alrededor.

Además de notar que está en una nave espacial llamada Prometeo, se da cuenta que la acompañan la mayoría de los personajes principales de “1899″: Virginia Wilson, Eyk, Krester, Tove, Iben, Anker, Olek, Ling Yi, la madre de Ling Yi, Ángel, Ramiro, Lucien, Clémence y Jérome.

Aunque ellos no están despiertos, todo parece indicar que otro pasajero sí lo está, ya que la cápsula a lado de Jérome (Yann Gael) también está abierta. Entonces, ¿quién acompañará a Maura en la segunda temporada de la serie de Netflix?

Los únicos personajes principales de “1899″ que no aparecen al final en la nave son Daniel, Elliot y Henry. No obstante, lo más probable es que Maura esté acompañada de su esposo en los próximos episodios de la ficción creada por Jantje Friese y Baran Bo Odar.

Maura y Daniel fueron los únicos que lograron escapar a la simulación anterior, además, antes de colocar la llave en la nueva pirámide, el personaje de Emily Beecham le pregunta a su esposo si estará allí cuando despierte, y este le responde que “siempre estará ahí”.