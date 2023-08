Luego de varios capítulos de espera, es momento que los tambores de la libertad hagan despertar al legendario Joy Boy. Como ya se venía adelantando desde hace varias semanas, dentro de poco se estrenará el tan esperado capítulo 1071 de One Piece, en el que se presentará animado el Gear 5 de Luffy. En esta nota de Depor te damos toda la información para que no te pierdas ni un solo episodio de la historia de piratas.

¿Cuándo se estrenará el capítulo 1071 de One Piece?

El tan espero capítulo 1071 de “One Piece” finalmente se estrenará el 6 de agosto de 2023. Los fanáticos se encuentran emocionados, ya que luego de miles de capítulos, al fin serán testigos del nuevo power up del protagonista, quien presentará el despertar de su fruta.

¿A qué hora se emitirá el capítulo 1071 de One Piece?

El emocionante capítulo 1071 de One Piece estará disponible en diferentes horarios según la región. En México y Centroamérica (excepto Panamá), los fanáticos podrán disfrutarla el domingo 6 de agosto a las 6:00 a.m. Para aquellos en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el estreno será a las 7:00 a.m.

Los espectadores en Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba podrán disfrutarla a partir de la 8:00 a.m. Por último, en Argentina, Brasil y Uruguay, la espera terminará a las 9:00 a.m. Prepara tus horarios y no te pierdas este emocionante episodio.

¿En dónde se podrá ver One Piece, capítulo 1071?

El nuevo episodio del arco de Wano Kuni estará disponible para su disfrute en el servicio de streaming Crunchyroll. Los suscriptores tendrán la oportunidad de sumergirse en esta apasionante serie y seguir la épica batalla entre Luffy y Kaido.

¿Cuántas veces ha sido derrotado Luffy hasta el momento?

Pese a ser el protagonista, Luffy ha sido derrotado más de una vez a lo largo del arco de Wano Kuni. El capitán de los Mugiwaras ha caído frente a Kaido hasta en 6 oportunidades. La primera vez fue en la Capital de la Flor, la segunda vez fue cuando luchaba y perdió su Gear 4, la tercera vez fue víctima del ataque Ragnarok, la cuarta vez Kaido lo lanzó desde la isla flotante hacia el mar, la quinta vez fue durante el despertar del líder de los piratas bestia y en la última ocasión fue por un ataque sorpresa de un miembro del CP0.

Derrotas de Luffy (Foto: internet)

One Piece - Sinopsis

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el ‘Rey de los Piratas’, Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al planeta a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.