El estreno del primer capítulo de la nueva temporada de “Kimetsu no Yaiba” (“Demon Slayer” en inglés) demostrará porque el anime es considerado uno de los más influyentes y apreciados de la última década. Recuerda que esta obra es una adaptación del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, el cual ha captado la atención de aficionados al anime.

“Kimetsu no Yaiba” se presenta así no solo como un espectáculo visualmente atractivo, sino como una invitación a seguir un viaje lleno de acción. En la nota de Depor podrás conocer el día que se estrena el primer capítulo de la cuarta temporada y las fechas de lanzamiento de cada uno de los episodios, ya que se realizará semanalmente.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1 de “Kimetsu no Yaiba”?

El primer episodio de la nueva temporada de Demon Slayer se estrena el 12 de mayo. Los fanáticos de la serie podrán ver el capítulo en Crunchyroll, plataforma que se caracteriza por tener un amplio catálogo de animes.

¿Cómo ver el capítulo 1 de “Kimetsu no Yaiba”?

El episodio uno de la cuarta temporada de la serie, al igual que otras producciones relacionadas con el anime puedes verlo en Crunchyroll, la plataforma ofrece varias opciones de pago para disfrutar sus producciones: Plan Fan (19 soles mensuales) que te permite utilizarlo en 1 dispositivo a la vez, Plan Mega Fan mensual (21 soles mensuales que puedes usar en 4 dispositivos al mismo tiempo) y Mega Fan anual (225 soles).

¿A qué hora sale el capítulo 1 de “Kimetsu no Yaiba”?

Para que no te pierdas el episodio desde el momento de su lanzamiento, a continuación te contamos la hora de estreno según el país.

9:00 a.m. : México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador:

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 10:00 a.m. : Colombia, Perú y Ecuador.

Colombia, Perú y Ecuador. 11:00 a.m. : Venezuela, Bolivia y Puerto Rico.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico. 12:00 p.m. : Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 5:00 p.m.: España:

¿Cómo se llama la temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba”?

La nueva temporada lleva el nombre de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc”. Para entender mejor la cuarta season del anime, te recomendamos ver las otras temporadas que se encuentran disponibles en la famosa plataforma de streaming Crunchyroll.

¿Cuántos capítulos tiene la cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

La nueva temporada del anime tiene 8 episodios, los cuales vas a poder semanalmente. Encuentra toda la información en la nota que ha preparado Depor, la cual incluye la fecha de lanzamiento de cada capítulo.

¿Qué día se estrenan los episodios de la cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

Capítulo 1: 12 de mayo

12 de mayo Capítulo 2: 19 de mayo

19 de mayo Capítulo 3: 26 de mayo

26 de mayo Capítulo 4: 2 de junio

2 de junio Capítulo 5: 9 de junio

9 de junio Capítulo 6: 16 de junio

16 de junio Capítulo 7: 23 de junio

23 de junio Capítulo 8: 30 de junio

¿Quiénes son los personajes principales de “Kimetsu no Yaiba”?

Tanjiro Kamado

Nezuko Kamado

Inosuke Hashibira

Zenitsu Agatsuma

Muzan Kibutsuji

Kagaya Ubuyashiki

Flower Hashira, Kanae Kocho

Tsuguko Kanao Tsuyuri

Tráiler de “Kimetsu no Yaiba”





