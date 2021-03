Adam Wingard, el director de “Godzilla vs. Kong”, cinta que arrasó con la taquilla internacional y batió un récord de recaudación durante la pandemia al obtener US$122 millones en 38 mercados el último fin de semana, será el encargado de llevar al cine la adaptación live-action de los “Thundercats”.

Fue el propio cineasta quien reveló en una entrevista que ofreció al portal Deadline que Warner Bros. decidió confiarle la realización de esta versión sobre la serie de los felinos cósmicos creada por Rankin Bass en 1985, y que ha sido catalogado por Wingard como “la película de sus sueños”.

El proyecto nació hace varios años atrás y existe un libreto preliminar realizado por David Goggeshall que será reescrito. Además, el filme será producido por Dan Lin y Roy Lee, quienes previamente trabajaron con Wingard en la adaptación de “Death Note”.

“Quiero reescribir este guion con mi amigo Simon Barrett. Esto es un gran proyecto de pasión para mí. Nadie en este planeta sabe o ha pensado tanto de los ‘Thundercats’ como yo. Me dieron las riendas. Vi esto como una oportunidad para hacer un nuevo tipo de película de ciencia ficción y fantasía que la gente nunca haya visto antes″, explicó el director que destacó a la mitología, personajes y hasta colores de la serie original.

“Quiero hacer una película que te lleve de regreso a esa estética de los 80. No quiero reinventar su apariencia; quiero que se parezcan a los ‘Thundercats’. Tampoco quiero hacerlo en live-action. No quiero que se parezca a ‘Cats’, no quiero ese tipo de problemas -sin faltarle el respeto a ese director- quiero hacer una película que nunca hayas visto antes. Una película CGI híbrida que tiene un aspecto hiperrealista”, agregó Wingard.

En sus declaraciones, Adam Wingard reveló que tuvo una etapa de gran obsesión con los ‘Thundercats’ cuando estaba en el colegio, al punto que llegó a escribir un guion de 272 páginas para un largometraje sobre estos personajes que aún tiene guardado. Esta idea lo llevó a ser objeto de burla de sus compañeros y hasta se cuestionó si podría llegar a hacerlo algún día. “Pero avancemos 20 años después y aquí estamos”, reflexionó.

Hasta el momento no se han conocido más detalles sobre la historia, pero es probable que todo siga la trama de la serie: un grupo de felinos humanoides que sobreviven a la destrucción de su planeta y llegan hasta el tercer planeta de un sistema donde intentan rearmar sus vidas, mientras se topan con el maligno Mumm-Ra.

