“Adventure Time: Fionna and Cake”, spin-off de “Hora de aventura”, se anunció el 17 de agosto de 2021 y finalmente se estrenará en HBO Max a finales de agosto de 2023. La nueva serie animada para adultos jóvenes fue creada por Pendleton Ward y tiene como protagonistas a las versiones intercambiadas de género de Finn y Jake.

Se trata de la tercera serie de la franquicia y se centrará en Fionna the Human y Cake the Cat, quienes viajarán por el multiverso para redescubrirse y luchar contra un nuevo villano. para vencerlo, necesitarán la ayuda del ex Rey de Hielo Simon Petrikov.

“Hora de aventura: Fionna y Cake” cuenta con Adam Muto en la producción ejecutiva y con las voces de Madeleine Martin, Roz Ryan, Tom Kenny, Donald Glover, Andrew Rannells, Kayleigh McKee y Sean Rohani.

Adam Muto es el productor ejecutivo de la serie animada "Adventure Time: Fionna and Cake" (Foto: HBO Max)

SINOPSIS DE “ADVENTURE TIME: FIONNA AND CAKE”

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Adventure Time: Fionna and Cake” se basa en personajes de la querida franquicia “Hora de Aventura”, está ambientada en la tierra de Ooo y “sigue las versiones del universo alternativo de Finn y Jake en un viaje de salto multiverso hacia el autodescubrimiento.

Cuando Fionna y su compañero Cake se encuentran en la mira de un nuevo y poderoso enemigo, no tienen más remedio que buscar la ayuda del ex Rey de Hielo Simon Petrikov. Con apariciones de Marshall Lee, Marceline the Vampire Queen, Princess Bubblegum y Finn the Human, “Adventure Time: Fionna & Cake” transporta a los fanáticos de la serie clásica a mundos familiares y extraños”.

¿CÓMO VER “ADVENTURE TIME: FIONNA AND CAKE”?

“Adventure Time: Fionna and Cake” se estrenará en HBO Max el jueves 31 de agosto de 2023, por lo tanto, para ver el spin-off de “Hora de aventura” solo es necesario una suscripción a dicha plataforma de streaming.

La serie, que contará con 10 capítulos, estrenó su primer episodio en la Comic-Con de San Diego en julio de 2023.

TRÁILER DE “ADVENTURE TIME: FIONNA AND CAKE”

REPARTO DE “ADVENTURE TIME: FIONNA AND CAKE”

Madeleine Martin le da voz a Fionna

Roz Ryan le da voz a Cake

Tom Kenny le da voz a Simon Petrikov

Donald Glover le da voz a Marshall Lee

Andrew Rannells

Kayleigh McKee

Sean Rohani