“Agencia Lockwood” (Lockwood & Co.) es una serie de suspenso que tiene como protagonistas a tres adolescentes (dos de ellos son prodigio y la chica del grupo tiene poderes psíquicos) que deciden crear una agencia de extermino de fantasmas en Londres.

La producción es una adaptación de los libros de Jonathan Stroud (escritor británico). La historia está compuesta por cinco libros (The Screaming Staircase, The Whispering Skull, The Dagger in the Desk, The Hollow Boy, The Creeping Shadow y The Empty Grave).

Hasta el momento se sabe que la primera temporada de la serie va a estar disponible desde enero del 2023. A continuación, te contamos la fecha de estreno en streaming, la cantidad de capítulos, reparto y otros datos de “Agencia Lockwood”.





¿Qué día se estrena en streaming “Agencia Lockwood”?

“Agencia Lockwood” (Lockwood & Co.), una serie sobre tres adolescentes que deciden crear una agencia para capturar fantasmas llega a Netflix el 27 de enero. La producción está basada en los libros de Jonathan Stroud.





¿En qué streaming va a estar disponible “Agencia Lockwood”?

La serie sobre tres detectives adolescentes que desean enfrentarse a los fantasmas que atacan la ciudad donde viven va a estar disponible en Netflix.





¿Cuántos capítulos tiene “Agencia Lockwood”?

La primera temporada de la serie va a contar con ocho episodios de sesenta minutos cada uno. Por el momento, no se sabe si “Agencia Lockwood” va a tener otra temporada porque eso depende de la respuesta de la audiencia.





¿De qué trata “Agencia Lockwood”?

La serie trata sobre tres adolescentes que deciden crear una agencia para combatir fantasmas, ya que de acuerdo al argumento de la producción el mundo está plagado de ellos. Ante ello, los jóvenes van a tener que arriesgar todo lo que tienen para poder combatirlos.

El trabajo que realicen los jóvenes va a ser crucial porque va a cambiar el curso de la historia en la ciudad donde viven y también de sus habitantes.





Reparto de “Agencia Lockwood”





Ruby Stokes (Lucy Carlyle)

Cameron Chapman (Anthony Lockwood)

Ali Hadji-Heshmati (George Karim)

Ivanno Jeremiah (Inspector Barnes)

Luke Treadaway (The Golden Blade)

Morven Christie (Penelope Fittes)

Jemma Moore (Annabel Ward)

Jack Bandeira (Quill Kipps)

Ben Crompton (Julius Winkman)

Hayley Konadu (Flo Bones)

Rhianna Dorris (Kat Godwin)

Paddy Holland (Bobby Vernon)

Rico Vina (Ned Shaw)





Tráiler de “Agencia Lockwood”









¿Quién es Jonathan Stroud?

La serie está basada en el libro homónimo de Jonathan Stroud, el autor es un escritor británico de 52 años que empezó su carrera en 1999 y se ha especializado en libros para niños. La saga de “Lockwood & Co”. está conformada por seis libros: The Screaming Staircase (2014), The Whispering Skull (2015), The Dagger in the Desk (2015), The Hollow Boy (2015), The Creeping Shadow (2016) y The Empty Grave (2017).





TE PUEDE INTERESAR