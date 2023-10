“Aislados con la suegra” (conocido también como “Ilhados com a Sogra” y “Stranded with My Mother-in-Law”) es uno de los proyectos más curiosos del catálogo de Netflix. Producido por Mixer Films y conducido por Fernanda Souza, el reality show plantea la peculiar premisa: ¿qué pasaría si un grupo de concursantes son obligados a trabajar en equipo al lado de las madres de sus parejas? A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la producción.

Vale precisar que el espectáculo televisivo fue grabado íntegramente en la costa de São Paulo en Brasil. Además, tuvo a Ricardo Perez, Sarah Rodrigues y Vivian Alano como directores.

Ellos se encargan de traer un show sin precedentes a la famosa plataforma de streaming, con un premio mayor que asciende a los 500 mil reales brasileños (cerca de 100 mil dólares estadounidenses).

SINOPSIS DE “AISLADOS CON LA SUEGRA”

“Aislados con la suegra” se centra en seis parejas anónimas, quienes dejan su rutina en la ciudad creyendo que están entrando juntos a una competencia en una isla desierta.

Sin embargo, el juego cambia cuando se revela que, en realidad, yernos y nueras deberán formar parejas con sus suegras. Todo esto, mientras las hijas y los hijos observarán los sucesos en otro punto del lugar aislado.

Así, los concursantes deberán afrontar diversas misiones con ayuda de estas señoras... aunque sea una pesadilla para muchos. ¿Lograrán sobrevivir y alcanzar el premio? Esperamos averiguarlo pronto.

TRÁILER DE “AISLADOS CON LA SUEGRA”

¿CÓMO VER EL REALITY “AISLADOS CON LA SUEGRA”?

“Aislados con la suegra” está disponible en Netflix desde el lunes 9 de octubre del 2023, fecha en la que se lanzó la primera parte del show. La segunda, llegará a partir del lunes 16 de octubre.

Para ver el espectáculo, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

LOS CAPÍTULOS DE “AISLADOS CON LA SUEGRA”

1. ¿Con quién irías a una isla desierta? Seis parejas viajan a una playa misteriosa para afrontar desafíos y competir por un gran premio en efectivo, sin saber que sus suegras están a punto de llegar...

Seis parejas viajan a una playa misteriosa para afrontar desafíos y competir por un gran premio en efectivo, sin saber que sus suegras están a punto de llegar... 2. Sacar los trapitos al sol. Severina y Thiago se sinceran. Una terapeuta familiar se reúne con los competidores, y dos participantes discuten acaloradamente sobre quién es el propietario de un departamento.

Severina y Thiago se sinceran. Una terapeuta familiar se reúne con los competidores, y dos participantes discuten acaloradamente sobre quién es el propietario de un departamento. 3. Lengua de suegra. Taninha sospecha de Thiago y Severina. Un equipo descubre el botón de emergencia, y dos mujeres analizan abandonar el experimento.

Taninha sospecha de Thiago y Severina. Un equipo descubre el botón de emergencia, y dos mujeres analizan abandonar el experimento. 4. ¡Auxilio, sálvese quien pueda! El botón de emergencia entra en acción. Thiago habla sobre su estrategia, pero los resultados no salen según los planes. Visitantes inesperados llegan a la isla.

LOS CONCURSANTES DE “AISLADOS CON LA SUEGRA”

El grupo de suegras:

Rogéria Castro

Cristina Donatti

Márcia Duker

Taninha Nery

Socorro Sassone

Severina Tenório

Las parejas del reality show: