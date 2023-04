Aislinn Derbez es una actriz mexicana muy conocida debido a su talento y también porque es la hija mayor de Eugenio Derbez, comediante, actor y productor. La artista empezó su carrera en 1995 y desde ese momento no ha parado.

Hasta el momento, Aislinn ha participado en grandes producciones como “La Casa de las Flores” y también en una serie junto a su padre y hermanos: “De Viaje Con Los Derbez” que tiene dos temporadas disponibles en streaming y próximamente estrena la tercera.

Asimismo, la actriz cuenta con otras películas y series que están disponibles en algunas de las plataformas de streaming más populares.





¿Qué películas con Aislinn Derbez hay en streaming?





A La Mala

Es una cinta sobre una actriz que no encuentra trabajo, así que ha empezado a exponer hombres infieles. Un día, una productora la llama para que protagonice una serie con la condición de que enamore a su ex y lo exponga. La cinta está en Star Plus, Apple Tv y Netflix.





¿Qué culpa tiene el karma?

Sara, una diseñadora de moda, se siente frustrada por la mala suerte que ha tenido y culpa al karma. En ese contexto, la vida hará que se enfrente a su hermana que tiene una vida diferente. La película puedes verla en Netflix.





Miss Bala

Es una cinta de suspenso que trata sobre dos amigas (Gloria y Suzu) que están en un club nocturno de Los Ángeles, ambas están divirtiéndose hasta que ingresan personas armadas e intentan secuestrar a Gloria que logra salvarse, pero su amiga no y ella inicia su búsqueda. La película se encuentra en Claro Video y Google Play.





Hazlo como hombre

Raúl, Santiago y Eduardo son tres amigos que se conocen desde niños; sin embargo su relación un día cambia cuando uno de ellos confiesa que es gay, y eso va a poner en prueba su amistad. El largometraje está en Apple Tv y Google Play.





Qué pena tu vida

Es un largometraje que trata sobre la importancia de las redes sociales al momento de iniciar una relación amorosa. La cinta está en Netflix.





La casa de las flores: la película

La familia De la Mora se organiza para juntos poder ingresar a su antigua casa y de esa forma recuperar un tesoro que se encuentra en el lugar. La película se encuentra en Netflix.





¿Qué series con Aislinn Derbez hay en streaming?





De viaje con los Derbez

Es una serie que en sus episodios presenta las aventuras de una de las familias más famosas del mundo del entretenimiento mientras viajan. La producción está en Prime Video y cuenta con dos temporadas y la tercera llega a la plataforma el 7 de abril.





La casa de las flores

Una mujer con mucho dinero trata de que su familia siga manteniendo la imagen de familia perfecta a pesar de que la amante de su esposo ha expuesto algunos secretos de su hogar. La serie está en Netflix y tiene tres temporadas.





