“Alien: Romulus” es la séptima película de la popular franquicia y se estrenará el 16 de agosto de 2024 en los cines de Estados Unidos, mientras que a algunos países de América Latina llegará un día antes, es decir, el 15 de agosto. Por lo tanto, los fanáticos de la película de terror y ciencia ficción se preguntan si tiene alguna escena post-créditos.

La cinta dirigida por Fede Álvarez, quien la coescribió con Rodo Sayagues, sigue a un grupo de jóvenes colonos espaciales que se encuentran cara a cara con un Xenomorfo mientras buscan comida en una estación espacial abandonada. Además, tiene a Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced y Spike Fearn como protagonistas.

“Así es como funciona esta película: si nunca has visto ninguna película de Alien, te lo pasarás genial”, dijo Álvarez a Total Film. “No sentirás que te estás perdiendo nada. Pero si has visto una o más, te lo pasarás genial. ¡Al menos eso espero! La realidad es que es una historia independiente, pero está llena de referencias a todas las películas. Es realmente una carta de amor a todas las demás películas”.

Cailee Spaeny es una de las protagonistas de la película de ciencia ficción "Alien: Romulus", donde da vida a Rain Carradine (Foto: 20th Century Studios)

“ALIEN: ROMULUS”, ¿TIENE ALGUNA ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “Alien: Romulus” no tiene ninguna escena post-créditos, así que puedes abandonar la sala de cine tras el final de la película que tiene una duración de 119 minutos sin temor a perderte alguna pista sobre la continuación de la franquicia o alguna sorpresa para los fans.

La película producida por Ridley Scott, Michael Pruss y Walter Hill, al igual que las anteriores entregas de “Alien” no incluye escenas posteriores a los créditos. Aunque “Prometheus”, dirigida por Ridley Scott y escrita por Jon Spaihts y Damon Lindelof en 2012, agregó un breve destello del logotipo de Weyland Corporation después de los créditos que dirigía a un sitio web ahora inactivo, no se considera como una escena post créditos.

No obstante, el final de “Alien: Romulus” deja el camino preparado para una posible secuela. Asimismo, algunas de las ideas presentadas podrían desarrollarse en “Alien: Earth”, próxima serie escrita y dirigida por Noah Hawley.

Archie Renaux interpreta a Tyler, el exnovio de Rain, en la película de ciencia ficción "Alien: Romulus" (Foto: 20th Century Studios)

SINOPSIS DE “ALIEN: ROMULUS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Alien: Romulus”, “este thriller de terror y ciencia ficción nos transporta a las raíces de ‘Alien’, la franquicia que obtuvo un éxito sin precedentes. Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada”.