Louis Tomlinson es un cantante británico de 31 años que inició su carrera como solista en el 2016, aunque ya tenía una gran cantidad de fanáticas gracias a su participación en la banda One Direction (2010-2015).

Y es que, en realidad Tomlinson empezó en el mundo de la música en el 2010 luego de audicionar a The X Factor y ser elegido para integrar la boyband junto a Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan.

Por ello y para que los fanáticos del cantante puedan conocer más sobre él, su trayectoria, relación con su familia y más en marzo llega a la pantalla grande un documental llamado “All Of Those Voices”. A continuación, la fecha de la producción.





¿Cuándo se estrena “All Of Those Voices” en cines de Estados Unidos?

La película llega a los cines del mundo el miércoles 22 de marzo. Los tickets para el día de la función ya pueden ser adquiridos.





¿Cuándo se estrena “All Of Those Voices” en Perú?

“All Of Those Voices”, el documental sobre Louis Tomlinson llega a los cines de Perú el 22 de marzo. En el país, algunos cines están realizando preventa para que los fanáticos del cantante puedan tener un boleto para la función.





¿Cuándo dura “All Of Those Voices”?

El documental tiene una duración de 100 minutos, así que durante ese tiempo vas a poder conocer más sobre el cantante que hace poco realizó un concierto en Perú.





¿Cuál es el argumento de “All Of Those Voices”?

El documental permite conocer más sobre los inicios del cantante en la música, su paso por One Direction, su vida durante la gira mundial que realizó como solista en el 2022 y todo lo relacionado a la fama que ha sobrellevado desde muy joven.





Tráiler de “All Of Those Voices”





¿Qué otras películas sobre grupos o cantantes hay en los cines?

Este año, en los cines se van a proyectar documentales y un concierto de una banda muy famoso. A continuación puedes conocer las fechas de estreno y más sobre las producciones.





Metallica 72 seasons global premiere

Es un documental sobre la banda que permite conocer más sobre los orígenes de la agrupación, las historias detrás de las canciones y los videos musicales que van con cada tema. Si deseas disfrutar esta proyección, puedes adquirir las entradas en los cines del país. La fecha de estreno es el 13 de abril del 2023.





Coldplay Live At River Plate

En las salas de todo el mundo, los fanáticos de la banda van a poder ver uno de sus conciertos más importantes: “Music Of The Spheres: Live At River Plate”. Actualmente, las personas pueden adquirir entradas en preventa para disfrutar del evento. La fecha de estreno es el 19 de abril del 2023 y llegará a los cines de todo el mundo.





TE PUEDE INTERESAR