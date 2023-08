CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que las dos primeras películas fueron un fracaso, Netflix apostó una vez más por la historia de amor de Monika y Enzo en “Amor al cuadrado por siempre” (“Miłość do kwadratu bez granic” en su idioma original y “Squared Love Everlasting” en inglés), dirigida por Filip Zylber a partir del guion de Wiktor Piątkowski y Natalia Matuszek.

La tercera película de la saga polaca protagonizada por Adrianna Chlebicka y Mateusz Banasiuk empieza con Enzo planeando pedirle matrimonio una vez más a Monika, pero cada intento romántico se arruina por causas ajenas a la pareja. En tanto, la profesora es ascendida a directora de la escuela y tiene que lidiar con todo lo que eso implica.

Cuando una prueba de embarazo sale positiva Enzo finalmente le entrega el anillo de compromiso a Monika. Sin embargo, unos días después descubren que se trata de un problema de hormonal. No obstante, siguen adelante con sus planes de boda. Para conseguir que padre Wiktor oficie la ceremonia, Enzo debe corregir un error del pasado, lo que implica a una exnovia.

Enzo tratando de proponerle matrimonio a Monika en la película polaca "Amor al cuadrado por siempre" (Foto: Netflix)

LO QUE SUCEDIÓ AL FINAL DE “AMOR AL CUADRADO POR SIEMPRE”

Luego de buscar, con ayuda de su sobrina, a todas sus exnovias llamadas Ewa, Enzo encuentra a la indicada y descubre que tiene un hijo. A pesar de los problemas que surgen en la escuela, Monika acepta a la mujer y al pequeño en su casa, pero pronto se convierte en un problema para los protagonistas de “Amor al cuadrado por siempre”.

Ewa es una artista y una persona de espíritu libre, por lo que no tiene problema en acompañar a Enzo y hablar con el padre Wiktor para que continúen con los preparativos para la boda. Sin embargo, se interpone en la vida cotidiana de la pareja y empieza a desplazar a Monika.

Por su parte, Enzo, que está tan entusiasmado con ser el padre de Antek no se da cuenta de los planes de Ewa y no le pone un alto, incluso le entrega una tarjeta de crédito y no la cuestiona por marcharse por un día sin explicación y dejar al niño de cinco años con ellos.

Uno de los empleados del padre de Monika y amigo de la familia se preocupa por la situación y decide investigar a Ewa. Cuando tiene el informe se lo entrega a Monika, quien inicialmente se niega a leerlo, pero que su curiosidad puede más. Al enterarse de que la mujer está escapando de sus deudas, la confronta frente a Enzo.

Ewa admite que planeaba separar a los protagonistas de “Amor al cuadrado por siempre” y quedarse con el hogar de Monika, además, confiesa que no está segura de que Antek sea hijo de Enzo. Tras la partida de esa mujer, la pareja tiene una fuerte discusión y deciden cancelar la boda.

Ewa y su hijo se interponen en la relación de Enzo y Monika en la película polaca "Amor al cuadrado por siempre" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AMOR AL CUADRADO POR SIEMPRE”?

¿Enzo y Monika se casan?

A pesar de los consejos de sus seres queridos, Monika y Enzo insisten en cancelar el matrimonio, así que sus respectivos hermanos hablan con el padre Wiktor, quien les ordena no hacer nada y seguir el plan que tiene para ayudar a la pareja.

Mientras Monika renuncia a ser directora y se ofrece a ayudar a Ewa y su hijo, Enzo rechaza una oferta laboral de su anterior empresa y se cuestiona si hizo lo correcto al dejar a su prometida.

Cuando ambos se dan cuenta de que la boda no fue cancelada tratan de hacerlo, pero tras hablar deciden seguir adelante con la ceremonia. Tras la boda, Ewa se disculpa y entrega una prueba de ADN, pero la pareja prefiere no abrirla y considerar a Antek como un hijo.

“Amor al cuadrado por siempre” termina con Monika y Enzo celebrando su amor. Al igual que las anteriores películas, la trama tiene muchas inconsistencias y los problemas se resuelven de la misma manera que surgen, abruptamente.

Monika y Enzo se casan al final de la película polaca "Amor al cuadrado por siempre" (Foto: Netflix)