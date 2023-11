Dirigida por Lien Yi-Chi, Ray Wu, Pin-Chuan Kao, Norris Wong y Remii Huang a partir del guion de Tu Cheng-che, “Amor, aquí y ahora” (“Ci Shi Ci Ke” en su idioma original y “At the Moment” en inglés) es una serie taiwanesa de Netflix que ambienta en la pandemia y relata diez historias de amor únicas, llenas de pasión y dolor.

La serie de diez episodios, independientes y que están interconectados por la producción de un reality show de citas, tiene como productor ejecutivo a Nick Tai, quien lidera el equipo conformado por los productores Chang Ya-ting y Shiou Chieh-kai.

Dee Hsu, popular presentadora taiwanesa que regresa a la actuación después de una pausa de 10 años, encabeza el elenco de “Amor, aquí y ahora”, conformado por Wu Kang-ren, Kelly Lin, Ruby Lin, Gingle Wang, Wu Kang-ren, Ruby Lin, Alyssa Chia, Dee Hsu, Austin Lin, Esther Liu, Huang Lu Tzu-yin (Lulu), Tseng Jing-hua, Vivian Sung, Puff Kuo, Kelly Lin , Derek Chang, Terrance Lau Chun-him, Shiou Chieh-kai, Berant Zhu, Nash Zhang, Nikki Hsieh, Johnny Yang y JC Lin.

Dee Hsu es la protagonista de la serie taiwanesa "Amor, aquí y ahora" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “AMOR, AQUÍ Y AHORA”

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘At the Moment’ es una serie de antología de Taiwán que explora las múltiples facetas del amor durante la pandemia, retratando 10 historias diferentes sobre la conexión humana y las vidas que se cruzan, entrelazadas mediante la realización de un reality show de citas”.

Nick Tai compartió con Tudum: “‘At the Moment’ es un guión original que el guionista Tu Cheng-che y yo desarrollamos durante el rodaje de ‘Light the Night’. Taiwán experimentó meses de aislamiento durante la pandemia, lo que cambió la dinámica entre las personas pero creó conexiones diferentes. Observamos un aumento en varios géneros de narración de historias, pero notamos la ausencia de historias de romance urbano que solían prevalecer. Por eso, decidimos desarrollar una historia de amor relacionada con la pandemia. Esperamos llevar esta historia al escenario internacional para mostrar la diversidad de la narración taiwanesa”.

¿CÓMO VER “AMOR, AQUÍ Y AHORA”?

“Amor, aquí y ahora” se estrenará en Netflix el viernes 10 de noviembre de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie taiwanesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “AMOR, AQUÍ Y AHORA”

REPARTO DE “AMOR, AQUÍ Y AHORA”

Dee Hsu

Wu Kang-ren

Kelly Lin

Ruby Lin como Luo Xinlan

Gingle Wang como Xia Weiting

Austin Lin

Esther Liu

Huang Lu Tzu-yin (Lulu)

Tseng Jing-hua

Vivian Sung como Li Ruonan

Puff Kuo

Kelly Lin como Zhijie

Derek Chang

Terrance Lau Chun-him

Shiou Chieh-kai

Berant Zhu como Zhang Yong

Nash Zhang

Nikki Hsieh

Johnny Yang

JC Lin como Joe