“Masters of the Universe: Revolution” (“Amos del Universo: Revolución” en español) es la secuela de la serie animada de Netflix “Masters of the Universe: Revelation” que sigue al protagonista y a sus amigos mientras luchan contra las fuerzas siniestras de Skeletor en una batalla épica por el corazón de Eternia.

“Hemos estado preparando esta batalla definitiva”, dijo Rob David, productor ejecutivo y vicepresidente de Mattel, a Tudum. “Su batalla, especialmente en Revolution, resume todos los temas de ‘Masters of the Universe’: magia versus tecnología, bien versus mal, autoempoderamiento versus deber hacia los demás. Está todo ahí en cada golpe”.

“Masters of the Universe: Revolution”, producida por Kevin Smith y Powerhouse Animation Studios, tiene 10 episodios y cuenta con un elenco principal conformado por Chris Wood, Mark Hamill, Melissa Benoist y William Shatner.

Mark Hamill le da voz a Skeletor en la serie animada "Masters of the Universe: Revolution" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION”

De acuerdo con la descripción de Netflix, “Masters of the Universe: Revolution” “comienza con el Príncipe Adam enfrentándose al dilema más poderoso de ese universo: ¿Acepta el cetro y continúa el legado de su padre, el Rey Randor, o se aferra a la espada como campeón de Eternia?

Mientras tanto, el recién mecanizado Skeletor, armado con el poder de Placa Base, ataca el corazón de Eternia, mientras que la nueva Hechicera Teela busca el secreto de la Magia de la Serpiente en las nieblas de Humo Oscuro para reconstruir un reino mágico y Ayuda a He-Man a mantener a raya la mayor amenaza que Eternia haya enfrentado jamás: el regreso del déspota Hordak, el despiadado líder del Imperio de la Horda”.

Por su parte, David indicó que, “esta es una historia sobre la mayoría de edad de Adam, ¡como lo ha sido desde los años 80! “Hemos estado preparando esta batalla definitiva. Es la batalla de todos los Maestros del Universo: He-Man vs. Skeletor”.

¿CÓMO VER “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION”?

“Masters of the Universe: Revolution” se estrenará en Netflix el jueves 25 de enero de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie de la franquicia solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION”

REPARTO DE “MASTERS OF THE UNIVERSE: REVOLUTION”

Chris Wood como Príncipe Adam / He-Man

Mark Hamill como Skeletor

Liam Cunningham como Duncan / Man-At-Arms

Sarah Michelle Gellar como Teela (Revelation)

Melissa Benoist como Teela (Revolution)

Lena Headey como Evil-Lyn “Lyn” / Majestra

Diedrich Bader como King Randor, Trap Jaw

Alicia Silverstone como Queen Marlena

Stephen Root como Cringer / Battle Cat

Griffin Newman como Orko

Susan Eisenberg como Sorceress of Castle Grayskull

Kevin Michael Richardson como Beast Man

Kevin Conroy como Mer-Man (Revelation)

Henry Rollins como Tri-Klops

Jason Mewes como Stinkor

Alan Oppenheimer como Moss Man

Justin Long como Roboto

Tony Todd como Scare-Glow

Phil LaMarr como He-Ro, Spikor

Cree Summer como Priestess, Kuduk

Harley Quinn Smith como Illena (Revolution)

Tiffany Smith como Andra

Dennis Haysbert como King Grayskull

Adam Gifford como Vikor

Jay Tavare como Wun-Dar

Method Man comoClamp-Champ

Ralph Garman como Fisto

Kevin Smith como Goatman, Pigboy

Dee Bradley Baker como Savage He-Man, Baby Teela

Meg Foster como Motherboard (Revolution)

Keith David como Hordak (Revolution)

John De Lancie como Granamyr (Revolution)

William Shatner (Revolution)

Gates McFadden (Revolution)