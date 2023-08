Luego de su ausencia en la primera temporada, Kim Cattrall asombró a los seguidores de “Sex and the City” al revivir su icónico personaje como Samantha Jones, la publicista más audaz y glamorosa de Nueva York. No obstante, su breve cameo en la segunda entrega de “And Just Like That” dejó a muchos especulando sobre su posible regreso en la tercera temporada de la serie de HBO Max.

Desde su estreno en 2021, “And Just Like That” ha sido el centro de atención para los seguidores de la franquicia. La primera temporada dejó a los espectadores ansiosos por más, ya que Cattrall fue la única actriz del cuarteto icónico de la serie original que no se inscribió en el programa debido a sus diferencias con Sarah Jessica Parker.

El regreso de Cattrall y su interacción en pantalla con Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie Bradshaw, marcó la primera vez que ambas actrices compartieron la pantalla (aunque no set de grabación) desde la segunda película de “Sex and the City” en 2010.

El cameo de Cattrall en la segunda temporada de “And Just Like That” emocionó a los fanáticos cuando comenzaron a circular imágenes de la actriz filmando en marzo de 2023. Sin embargo, el breve regreso dejó a muchos deseando más, y ahora surge la pregunta: ¿reaparecerá en la temporada 3 de la serie?

El grupo original de “Sex and the City” estaba conformado por Charlotte, Carrie, Miranda y Samantha (Foto: HBO)

EL SUPUESTO REGRESO DE KIM CATTRALL A LA TEMPORADA 3 DE “AND JUST LIKE THAT”

Aunque la historia de “And Just Like That” tendrá una tercera temporada confirmada por HBO, es poco probable que veamos a Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha, regresar para esta nueva entrega. Aunque la actriz hizo un cameo en el último episodio de la segunda temporada, es posible que esta aparición haya sido la última vez que la veamos en pantalla en el papel de Samantha.

Cattrall expresó que consideraba su participación en el cameo como una manera ideal de celebrar el 25 aniversario de “Sex And The City” y de dar a los fans un regalo especial en reconocimiento a este hito.

Sin embargo, las condiciones para su participación en la escena incluían no solo una suma considerable de dinero, sino también la condición de no interactuar con el resto del elenco en el set de grabación. Estos factores hacen que sea poco probable que la actriz cambie de opinión y decida regresar para la siguiente temporada.

Aunque los detalles exactos pueden variar, parece que la historia de Samantha en “And Just Like That” podría haber llegado a su conclusión, y los fanáticos de la serie tendrán que esperar y ver cómo evoluciona la trama sin uno de los personajes icónicos del elenco original.