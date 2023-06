En la segunda temporada de “And Just Like That…”, secuela de la serie “Sex and the City” creada por Darren Star. Bradshaw se reencuentra con alguien de su pasado y un posible interés amoroso, mientras que, Miranda debe seguir construyendo su relación con Che, y Charlotte lidia con sus hijos.

La nueva entrega, que empezó su producción en octubre de 2022, contará con 11 episodios que se estrenarán en HBO Max. Pero sin duda la noticia que más entusiasma a los fans es el regreso de Kim Cattrall como Samantha Jones. No obstante, solo tendrá un cameo al final de la temporada.

“En términos de audiencia, ha sido fenomenal. No podría estar más feliz con la forma en que está funcionando para con su recepción”, señaló Casey Bloys, director de contenidos originales de HBO Max, tras la renovación de “And Just Like That…”. En tanto, el creador Michael Patrick King indicó: “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estas poderosas e increíbles actrices”.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis encabezan el elenco principal de la segunda temporada, conformado por Mario Cantone, Evan Handler, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Sara Ramirez, Karen Pittman, Kim Cattrall, Candice Bergen y John Corbett.

Sarah Jessica Parker regresa como Carrie Bradshaw en la temporada 2 de "And Just Like That", la secuela de "Sex and The City" (Foto: HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

Aunque no hay una sinopsis oficial de la segunda entrega de “And Just Like That…”, los avances y primeras fotografías muestran a Carrie saliendo con su exprometido Aidan Shaw (John Corbett). ¿Significa que el amor vuelve a tocar la puerta del corazón de Carrie tras la muerte de Mr. Big en la primera temporada? ¿Aidan le volverá a proponer matrimonio?

Por otro lado, Charlotte aún debe lidiar con la crianza de su hijos, Brock y Lily. En tanto, Miranda viaja a Los Ángeles para estar con Che. A pesar de que ambas están comprometidas con su relación amorosa, no pueden evitar los problemas de pareja.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT...”?

Los dos primeros episodios de “And Just Like That…” se estrenarán en HBO Max el 22 de junio de 2023 y los nueve restantes se lanzarán semanalmente los jueves.

Por lo tanto, para ver la nueva serie solo se necesita una suscripción a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT...”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “AND JUST LIKE THAT...”

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon como Miranda Hobbes

Kristin Davis como Charlotte York Golden Blatt

Kim Cattrall como Samantha Jones

Sara Ramírez como Che Díaz

Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley

Sarita Choudhury como Seema Patel

John Corbett como Aidan Shaw

Mario Cantone como Anthony Marentino

David Eigenberg como Steve Brady

Evan Handler como Harry Goldenblatt

Candice Bergen como Enid Frick

Gloria Steinem como ella misma

Victor Garber

Oliver Hudson

Gary Dourdan

Tony Danza

Sam Smith