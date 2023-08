La segunda temporada de “And Just Like That” llegó a su final el 24 de agosto de 2023 con un episodio donde se vivieron todo tipo de emociones y sorpresas como la breve reaparición de Samantha Jones, el único personaje principal que faltaba en la trama. A raíz del éxito que ha logrado, la historia de las inseparables amigas Carrie, Miranda y Charlotte fue renovada para una tercera entrega.

“Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de ‘Sex and the City’ contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes aspiracionales e identificables interpretados por estos increíbles actores… Y así de simple: aquí viene la temporada 3″, señaló la showrunner Michael Patrick King en un comunicado de prensa.

Debido a que las aventuras de estas mujeres, que nos conquistaron desde hace años, continuarán, te contamos todo lo que sabemos al respecto. Cabe señalar que la serie está ambientada 11 años después de los eventos que ocurrieron en la película “Sex and the City 2″.

Las protagonistas de "And Just Like That" que regresan a la serie para alegría de sus fanáticos (Foto: HBO)

SINOPSIS DE “AND JUST LIKE THAT 3″

Aún no sabemos de qué tratará “And Just Like That”, pero si tomamos en cuenta lo que ocurrió al final de la segunda temporada podríamos tener una idea, aunque quién sabe, la historia iría en varias direcciones.

¡CUIDADO, ALERTA DE SOILER! Para no estropearte el final de la secuela de “Sex and the City”, si en caso no lo viste, abordaremos a grandes rasgos lo ocurrido en el último episodio de la serie. Quizá la breve aparición de Samantha nos esté dando a conocer que posiblemente se convierta en un personaje recurrente en la trama, pero debemos tomar en cuenta los pedidos que hizo para grabar.

Respecto a Carrie, su vida amorosa no sería muy alentadora, tomando en cuenta la manera cómo terminó con su amado Aidan; quizá nuevos aires lleguen a ella o tal vez espere a este padre de familia. Ahora veremos cómo se desenvuelve sin él. En tanto, podremos ver a Miranda replanteando su actitud hacia sus relaciones, y a Lisa libre de culpa tras conversar con su esposo. Conoce a detalle todo lo que ocurrió al final HACIENDO CLIC AQUÍ.

La breve aparición de Samantha en "And Just Like That 2" dejó un sabor amargo a los seguidores (Foto: AFP)

FECHA DE ESTRENO DE “AND JUST LIKE THAT 3″

Si bien, la tercera temporada de “And Just Like That” está confirmada, aún no hay fecha de estreno; por tanto, tendremos que esperar el anuncio oficial; sin embargo, podríamos sacar un posible lanzamiento de la nueva tanda de capítulos.

Retrocediendo en el tiempo, recordemos que la segunda entrega de la serie se renovó en marzo de 2022, un mes después de que acabara la primera temporada; por lo que tuvo que pasar más de un año para verla por HBO.

Siguiendo esa misma línea, “And Just Like That 3″ llegaría a mediados o el último trimestre de 2024. Puede ser que esto se retrase hasta 2025, si en caso la huelga en Hollywood continúe afectando alas producciones.

¿Seguirá el romance de Aidan y Carrie en la tercera entrega de "And Just Like That"? (Foto: HBO)

ELENCO DE LA TERCERA TEMPORADA DE “AND JUST LIKE THAT”

Lo que está claro es que las tres protagonistas de “And Just Like That” regresarán como Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon). Aún se desconoce si Samantha (Kim Cattrall) tendrá alguna participación en la serie. Los otros personajes que veríamos son: