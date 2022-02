Luego de su magnífica participación en la película “Spider-Man: No Way Home”, el actor Andrew Garfield vuelve a sorprender a más de uno tras confesar que, en algún momento, estuvo muy fascinado con su colega Tobey Maguire, lo que podría traducirse como una obsesión. Todo inicia cuando este último interpretó a Peter Parker también conocido como “Spider-Man”.

Es importante mencionar que Andrew Garfield ha participado en películas como “The Other Boleyn Girl”, “The social network”, “The amazing Spider-Man”, “The amazing Spider-Man 2″, “Silence”, “Tick tick boom”, entre otras, por lo que ha sido considerado toda una revelación en el séptimo arte. Su última participación fue en “Spider-Man: No Way Home”.

Precisamente, Andrew Garfield fue uno de los tres Peter Parker o “Spider-Man” que aparecieron en la última gran producción de Marvel, donde también se pudo ver a Tobey Maguire y Tom Holland en el papel del héroe arácnido.

Andrew Garfield participó en la película "Spider-Man: No Way Home" (Foto: Andrew Garfield / Instagram)

Se debe tener en cuenta que la aparición de Andrew Garfield en “Spider-Man: No Way Home” causó gran emoción entre sus fans debido a que desde un inicio su presencia no había sido confirmada. Todo eso fue un gran secreto que recién se pudo conocer en el estreno oficial del filme.

Por otro lado, nadie pensaba que detrás del gran actor Andrew Garfield también existía una persona que siente gran admiración hacia el recordado Spider-Man, Tobey Maguire.

CUANDO ANDREW GARFIELD ESTABA OBSESIONADO CON TOBEY MAGUIRE

Andrew Garfield es un actor que tiene gran cantidad de fans que admiran su profesionalismo luego de haber participado en distintas películas. El artista también ha sentido una gran admiración y obsesión por Tobey Maguire. Así lo confirmó en la edición anual número 28 de Hollywood de Vanity Fair, según reveló el portal People.

En ese sentido, se refirió al papel de Tobey Maguire como Peter Parker o “Spider-Man” durante la trilogía original de la década del año 2000.

“Estaba obsesionado con lo que estaba haciendo (…) Tengo un corazón lleno aquí, donde quiero que Tobey se sienta impresionado por mí”, señaló.

Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos (Foto: Andrew Garfield / Instagram)

También añadió -según People- que le hubiera gustado que Maguire fuera su hermano mayor y que le indicara si es que estaba haciendo un buen trabajo.

“Sigo a Tobey hasta los confines de la tierra. Soy un lemming para Tobey (…) Quiero competir con él. Quiero mejorarlo. Quiero burlarme de él, divertirme con él”, agregó.

¿QUÉ DIJO ANDREW GARFIELD DE SU PARTICIPACIÓN EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Andrew Garfield también recordó cómo fue que optó por regresar como “El hombre araña” en la película “Spider-Man: No Way Home” y señaló que su único requisito para vestirse otra vez como Peter Parker era que Tobey Maguire también participara.

“Estaba esperando para ver si Tobey lo iba a hacer , y si Tobey lo iba a hacer, entonces dije: ‘Bueno, no tengo otra opción’’”, sentenció.