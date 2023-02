“Ant-Man and the Wasp Quantumania” llegó hace poco a cines y ha sentado las bases para lo que se verá en la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La película protagonizada por Paul Rudd ha tenido varios elementos sutiles que hacen referencia a cintas pasadas y a los cómics originales.

La tercera edición que tiene como personaje principal a Scott Lang se estrenó el 16 de febrero de 2023 en Latinoamérica y el 17 de dicho mes en Estados Unidos.

La historia giraba en torno al superhéroe lidiando con su hija adolescente, Cassie, quien experimenta con el mundo cuántico. Esto lleva a Scott, Hope, Hank, Janet y la joven a ser absorbidos a niveles subatómicos y quedar atrapados allí.

Aunque eso no era lo peor de todo, pues dentro descubrieron que el personaje de Michelle Pfeiffer, no les había contado todo. Dentro se topan con un poderoso enemigo llamado Kang el Conquistador.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Ant-Man and the Wasp Quantumania”.

LAS REFERENCIAS DE “ANT-MAN AND THE WASP QUANTUMANIA”

10. La aparición de “He Who Remains” que no notaste

La primera vez que Kang apareció en el MCU fue al final de la temporada 1 de “Loki”, cuando el dios del engaño y su variante femenina lograron sobrepasar los peligros y llegar hasta su mansión. Buscaban enfrentar a quien estaba detrás de la TVA y la eliminación de otras líneas temporales.

Esta versión apareció en la secuencia de introducción, donde suele hacerse una recopilación de proyectos pasados de Marvel dentro de las letras del estudio.

9. El libro de Scott Lang ya ha estado en pantallas antes

En “Ant-Man and the Wasp Quantumania”, Scott Lang es toda una celebridad y ha pasado mucho de su tiempo construyendo esa faceta suya, incluso publicó una especie de libro de memorias llamado “Cuidado con el hombre pequeño”. Este ya había aparecido en pantalla grande como un easter egg en “Black Panther: Wakanda Forever”.

8. La confusión entre Spider-Man y Ant-Man

En la película, el hecho de que todo el mundo confunda a Ant-Man (principalmente el dueño de la cafetería) por Spider-Man es un elemento humorístico hasta el final. Sin embargo, no es algo inventado por los guionistas Edgar Wright, Joe Cornish, Adam McKay y Paul Rudd. Esta confusión con el Hombre Araña es algo que data de muchos años en el MCU y también entre los fanáticos de los cómics.

7. El trabajo de Scott Lang en la primera película

En la primera edición de “Ant-Man”, Scott había trabajado en atención al cliente en la tienda Baskin-Robbins, pero fue despedido después de que el administrador del local descubriera que era un exconvicto. Ahora, en la tercera película, regresa como una celebridad, recibiendo el premio al mejor empleado del siglo, aunque ya no trabaje ahí. Cómo has cambiado pelona.

Scott Lang recibiendo el premio del empleado del siglo en "Ant-Man and the Wasp Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

6. La mochila del niño fanático de Ant-Man

En los primeros minutos de “Ant-Man and the Wasp Quantumania”, hay una compilación de diversos momentos en los que Scott Lang es reconocido por las personas y tratado como una celebridad. Algo curioso es que el niño que era fanático del superhéroe, tenía una mochila con la imagen promocional que se utilizó en la primera película.

5. Las Incursiones vuelven a ser mencionadas

La primera vez que se habló de Incursiones fue cuando Doctor Strange terminó en otro universo y se topó con los Illuminati en el “Multiverso de la locura”. Posteriormente, en la escena post-créditos aparece el personaje de Charlize Theron para decirle que debe ayudarla a evitar una Incursión. Este evento ha vuelto a ser mencionado por Kang el Conquistador, pues hace referencia a cuando dos o más universos chocan entre sí, ocasionando su completa destrucción. Kang explica que su trabajo ha sido eliminar las líneas temporales para evitar el caos y las Incursiones.

4. El cameo del agente Woo

El agente Jimmy Woo no es nuevo en la trilogía de películas de Ant-Man, pues en la primera edición, fue el oficial a cargo de vigilarlo después de que luchara junto al Capitán América en “Civil War”. Desde entonces, el personaje de Randall Park ha tenido pequeñas apariciones en el MCU como en la serie “WandaVision” y, ahora, almorzando con Scott Lang, cuya posición como celebridad permite que todo el mundo le pague la comida.

3. La referencia al bebé Scott Lang

Cuando Scott y Hope recogen a Cassie de la cárcel y están regresando a su casa, automáticamente empieza a reproducirse en el auto un fragmento del libro “Cuidado con el hombre pequeño”. En ese momento, narra cuando Lang fue convertido en un bebé por Hulk, en el periodo en el que estaban experimentado cómo viajar en el tiempo en “Avengers: Endgame”.

El bebé Scott Lang en "Avengers: Endgame" (Foto: Marvel Studios)

2. El personaje de Bill Murray

El personaje que interpreta Bill Murray en “Ant-Man and the Wasp Quantumania” proviene en los cómics, aunque no tiene mucha relevancia. En las historietas, Krylar vivía en el mundo subatómico de K’ai, pero murió rápidamente. Mientras tanto, en la cinta del MCU, es un Lord luego de aliarse con Kang, aunque antes era un rebelde que luchó en contra del conquistador y fue amante, por un tiempo, de Janet.

1. Hank Pym como el verdadero Ant-Man

Un momento muy especial en la película es cuando Hank Pym aparece con su ejército de hormigas gigantes e inteligentes, las cuales ayudan a inclinar la balanza en favor de los superhéroes. Aunque no llevaba puesto el traje de Ant-Man, esto es un claro retrato de que él fue el superhéroe original en los cómics y lo continúa siendo en el MCU.