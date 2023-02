No cabe duda de que una de las películas más esperadas del 2023 es “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, la cual llega en febrero y va a contar nuevamente con la participación de Paul Rudd y Evangeline Lilly, también son parte del elenco Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton y Jonathan Majors.

La cinta es la número 31 de de la saga del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) y la tercera sobre Ant-Man. En este largometraje, Scott Lang/Ant-Man se va a enfrentar a un nuevo villano que se llama Kang el Conquistador y a sus miedos más profundos.

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” es la primera cinta de la fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). A continuación, te contamos la fecha de estreno de la película, el argumento, reparto y otros datos sobre la cinta.





¿Cuándo se estrena en cines “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

La primera película de la fase 5 del universo de Marvel llega a los cines el 16 de febrero de 2023. Paul Rudd interpreta nuevamente a Ant-Man y en esta ocasión el superhéroe se va a enfrentar a un nuevo villano.





¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.





Reparto de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





Paul Rudd es Scott Lang (Ant-Man)

Evangeline Lilly es Hope van Dyne (Avispa)

Jonathan Majors es Kang el Conquistador

Kathryn Newton es Cassie Lang

Bill Murray es un villano no revelado

Michelle Pfeiffer es Janet van Dyne

Michael Douglas es Hank Pym





Tráiler de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”









¿Cuándo se estrena “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” en streaming?

La tercera película sobre “Ant-Man” (Hombre hormiga) todavía no tiene fecha de estreno en streaming, pero sí se sabe que Disney Plus será la plataforma que va a tener en su catálogo a la cinta. Y es que el streaming tiene las películas de Marvel.





¿Qué películas forman parte de la fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel?

En el 2023, inicia la fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel, la primera película que se va a estrenar es “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”. Esta fase se encuentra compuesta por 12 producciones, entre las que los seguidores de la saga de Marvel van a poder encontrar películas y también series sobre algunos personajes.





Secret Invasion

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Echo

Loki, temporada 2

The Marvels

Ironheart

Agatha: Coven of Chaos

Daredevil: Born Again

Capitán America: New World Order

Thunderbolts

Blade

Deadpool 3





