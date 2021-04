Anthony Hopkins se llevó la noche del último domingo el Oscar a Mejor actor por su rol protagónico en la película “The Father” y horas antes de hacerse con la estatuilla que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, recordó a su fallecido padre.

El reconocido actor inglés compartió en su cuenta verificada de Facebook un video en el que recita el poema “Do not go gentle into that good night”, la obra más famosa del galés Dylan Thomas, junto a la tumba de su progenitor.

“Do not go gentle into that good night / Old age should burn and rave at close of day / Rage, rage against the dying of the light / Though wise men at their end know dark is right / Because their words had forked no lightning they”, se le escucha decir a Hopkins.

El actor no puede terminar de completar la segunda estrofa del poema y agrega: “¡Oh, God! I cannot do this.. It´s too painful (¡Oh, Dios! No puedo hacer esto. Es muy doloroso)”, mientras con una de sus manos toca su garganta, como si algún malestar lo aquejara en esa parte.

Segundos después de terminar su declamación del poema, que trata sobre la muerte, Anthony Hopskins muestra imágenes de la tumba del progenitor. “Richard Hopkins, mi amado padre, descansa en la paz eterna”, se puede leer como leyenda del clip.

Anteriormente, en una entrevista que ofreció a Jodie Foster para la serie “Actors on Actors” de la revista Variety, Anthony Hopkins confesó que su papel en “The Father” lo afectó profundamente porque se dio cuenta de lo “preciosa que es la vida”.

“Suena muy cursi, pero me ha hecho muy consciente de lo preciosa que es la vida y de cómo nos contenemos dentro de algo tan misterioso”, expresó el actor, que admitió además que sintió la presencia de su padre, Richard Arthur Hopkins, mientras interpretaba a Anthony (su personaje) en “The Father”.

“Lo que me sorprendió fue que mi propio padre estaba en mí”, explicó Hopkins sobre una escena al principio de la película, donde discute con su hija Anne (interpretada por la actriz Olivia Colman). “Siempre estoy con ella, regañándola. Mi padre estaba así mientras agonizaba, porque tenía miedo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Chris Evans y su amable gesto con Regina King en la gala de los Premios Oscar

Oscar 2019: Chris Evans y su amable gesto con Regina King en la gala | VIDEO