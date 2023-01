Después de su tercera Copa Mundial, Argentina busca tener tres estatuillas doradas en los Óscar 2023 con la película “Argentina, 1985″. La cinta, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, fue nominada a Mejor película extranjera y competirá junto a “Sin novedad en el frente” (Alemania), “Close” (Bélgica), “EO (Polonia) y “The quiet girl” (Irlanda). Darín, bajo la dirección de Santiago Mitre, quiere repetir el éxito de “El secreto de sus ojos” (2010) y “La historia oficial” (1986) en Hollywood.

¿Cuándo se entregan los Óscar? El domingo 12 de marzo se darán los premios más anhelados del cine en Estados Unidos y la gala se desarrolla en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La cinta de Mitre será la representante de la región en la edición número 95 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Tras ser aplaudida en su país y en otras partes del mundo, además de ser ganadora de premios importantes como los Globos de Oro, ahora “Argentina, 1985″ tiene su prueba de fuego en los Óscar y Ricardo Darín lo sabe muy bien, después de su paso con la cinta de Juan José Campanella.

“No me había subido mucho a la máquina de la ansiedad, hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro”, manifestó el celebrado actor argentino a Radio Con Vos. Agregó que el mérito no solo está en el retrato político y social de la trama, sino también en el guion, las actuaciones y la dirección. Conoce aquí más de lo que cuenta la película y cómo puedes verla de manera online.

Ricardo Darín y Peter Lanzani en una toma de la película (Foto: Infinity Hill)

¿DE QUÉ TRATA “ARGENTINA, 1985″?

La trama de la película “Argentina, 1985″ sigue el trabajo del equipo del fiscal Julio César Strassera en el denominado Juicio a las Juntas, donde se abrieron procesos en contra de los militares que integraron un régimen dictatorial con miles de desaparecidos y torturados desde 1976 hasta 1983.

El presidente de ese entonces, Raúl Alfonsín, firmó un decreto para que inicie el juicio a los responsables, mientras que el Congreso argentino aprobó eliminar la amnistía a los que fueron acusados de cometer diversos delitos durante esa época, desde las órdenes de las Juntas militares.

La película de Santiago Mitre y Ricardo Darín presenta los vericuetos detrás de las investigaciones e inconvenientes dentro de los procesos judiciales, en el tránsito de la dictadura a la democracia, utilizando el humor y otros giros que enriquecen la matiz documental del filme argentino.

Elenco de la película "Argentina, 1985" (Foto: Infinity Hill)

¿CÓMO VER “ARGENTINA, 1985″?

“Argentina, 1985″ se encuentra disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Para ver, de manera online, la película protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Santiago Mitre, puedes hacer click en este enlace.

Aquí puedes mirar el tráiler oficial de la cinta argentina que busca ganar un tercer Premio Óscar para su país en la categoría Mejor película extranjera: