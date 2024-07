“Asesinato para principiantes” (“A Good Girl’s Guide to Murder” en su idioma original) es una serie de Netflix y BBC Three creado por Poppy Cogany. Cinco años después del asesinato de una estudiante de secundaría y el posterior suicidio de su novio y supuesto culpable, Pip Fitz-Amobi (Emma Myers) se propone descubrir al verdadero responsable del crimen. ¿Y si Sal Singh no fue quien mató a la joven y el verdadero asesino sigue ahí fuera? ¿Hasta dónde llegarán para que Pip no descubra la verdad?

El thriller dirigido por Dolly Wells y escrito por Amapola Cogan, Rubí Thomas, Zia Ahmed y Ajoke Ibironke tiene a Emma Myers y Zain Iqbal como protagonistas, mientras que Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O.P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jackson Bews, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill y Annabel Mullion completan el reparto.

¿EN QUÉ SE BASA “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

“Asesinato para principiantes” se basa en la novela homónima de la autora britanca Holly Jackson. “A Good Girl’s Guide to Murder” es el primer libro de la popular trilogía, se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y ha vendido millones de copias en todo el mundo. “Good Girl, Bad Blood” es la segunda novela, mientras que “As Good as Dead” es la tercera.

“Espero que a los espectadores les encante descubrir (o redescubrir) todos los secretos y mentiras de nuestro pequeño pueblo inglés, Little Kilton”, le dijo Jackson a Tudum.

Asha Banks como Cara Ward, amiga de Pip, en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Asesinato para principiantes” “se desarrolla cinco años después de que un asesinato-suicidio sacudiera la ciudad de Little Kilton. La popular estudiante de último año de secundaria Andie Bell fue asesinada por su novio, Sal Singh, quien luego se suicidó. Al menos, eso es lo que todos creen, incluida la policía. Caso cerrado, ¿verdad?

Pero Pip Fitz-Amobi (Myers), ahora una estudiante de último año de secundaria, ve cómo el espantoso asesinato todavía tiene control sobre su ciudad natal, y cree que hay más en la historia. Pip comienza una investigación propia mientras analiza el caso para su proyecto final, decidida a llegar al fondo de este misterio. Pero si Sal no lo hizo, eso significa que todavía hay un asesino suelto, y la propia Pip ahora puede estar en peligro”.

Por lo que he visto en el tráiler, Pip está segura de que culparon a la persona equivocada por el asesinato de Andie, así que comienza a investigar a los otros sospechosos del crimen. Aunque han pasado cinco años, se propone descubrir la verdad.

¿CÓMO VER “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

“Asesinato para principiantes” se estrenará el jueves 1 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

REPARTO DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”

Emma Myers como Pippa ‘Pip’ Fitz-Amobi

Zain Iqbal como Ravi Singh

Asha Banks como Cara Ward

Raiko Gohara como Zach Chen

Yali Topol Margalith como Lauren Gibson

Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds

Yasmin Al-Khudhairi como Naomi Ward

Henry Ashton como Max Hastings

Carla Woodcock como Becca Bell

Mathew Baynton como Elliot Ward

Gary Beadle como Victor Amobi

Anna Maxwell Martin como Leanne Amobi

India Lillie Davies como Andie Bell

Rahul Pattni como Sal Singh

Georgia Arron como Emma Hutton

Orla Hill como Ruby Foxcroft

Mitu Panicucci como Stella Chapman

Annabel Mullion como Rosie Hastings

Adam Astill como Toby Hastings

Matthew Khan como Dylan

Matt Chambers como Jason Bell

Jackson Bews como Daniel da Silva

Jessica Webber como Nat Da Silva

Ephraim O.P. Sampson como Jake Lawrence

Zain Iqbal asume el rol de Ravi Singh y Emma Myers asume el rol de Pippa ‘Pip’ Fitz-Amobi en la serie "Asesinato para principiantes" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

“Asesinato para principiantes”, que cuenta con Matthew Read, Matthew Bouch, Frith Tiplady, Holly Jackson, Poppy Cogan y Dolly Wells como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

“Asesinato para principiantes” se grabó desde julio hasta septiembre de 2023 en los alrededores de Bristol y Somerset. Las localizaciones incluyen las cuevas de Redcliffe, el aparcamiento del ferrocarril de Avon Valley, Redland, la escuela secundaria Redmaids, Westbury on Trym y Axbridge.