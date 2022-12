Hace aproximadamente 13 años (2009) se estrenó en los cines “Avatar”, una película que causó mucha sensación entre las personas por sus efectos especiales e historia. Lo curioso de la cinta es que empezó su desarrollo en 1994 (hace 28 años).

13 años después de ese largometraje se podrá disfrutar de su secuela que lleva el nombre de “Avatar 2: el camino del agua” ( Avatar: The Way of Water) y que abre el paso para la saga que en total va a tener 5 películas, y cuya última cinta podría llegar a los cines en el 2028.

La segunda parte es nuevamente producida, dirigida y escrita por James Cameron y tiene como protagonistas a Jake Sully (exhumano que transfirió su mente a un avatar para estar al lado de la mujer que ama), Neytiri y sus hijos.

“Avatar 2: el camino del agua” llega en diciembre a la pantalla grande y de acuerdo con el director la película va a durar aproximadamente 3 horas, este datos y más información sobre la cinta te compartimos a continuación.





¿Cuál es el argumento “Avatar 2: el camino del agua”?

En esta ocasión, la película tendrá como protagonistas a Jake, Neytiri y a sus hijos, quienes se ven forzados a abandonar su hogar. Por ello, deben explorar otros lugares alrededor de Pandora y que en otras circunstancias no se hubieran imaginado conocer.

Aunque para hacerlo, van a tener que viajar por el agua o alrededor de ella. Asimismo, la familia va a tener que lidiar nuevamente con los humanos y no de una forma muy agradable.





¿Desde cuándo “Avatar 2: el camino del agua” está en los cines?

La secuela de Avatar y que también es dirigida por James Cameron está en todos los cines del mundo desde el 15 de diciembre y va a durar aproximadamente 3 horas.





Reparto de “Avatar 2: el camino del agua”

Zoe Saldana (Neytiri)

Stephen Lang general Miles Quaritch)

Sigourney Weaver (doctora Grace Augustine)

Jamie Flatters ( Neteyam, el hijo mayor de Jake y Neytiri)

Britain Dalton (Lo’ak, el segundo hijo de Jake y Neytiri)

Trinity Bliss ( Tuktirey ‘Tuk’, la hija menor de Jake y Neytiri)

Kate Winslet (Ronal, una buceadora libre de los Metkayina)





Tráiler de “Avatar 2: el camino del agua”





¿De qué trata “Avatar” y en qué plataforma de streaming se encuentra?

La película cuenta la historia de un exmarine que llamado Jake Sully que se encuentra en silla de ruedas. El hombre es reclutado para viajar a un planeta llamado Pandora donde hay un mineral extraño que puede ayudar a combatir la crisis energética que afecta a la Tierra.

La película actualmente solamente se encuentra disponible para alquiler o compra en Google play, plataforma de Play store que puedes hallar en los celulares que son Android.





