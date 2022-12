Después de trece años de espera, James Cameron finalmente estrenará “Avatar: The Way of Water”(“Avatar: el camino del agua” en español), la secuela de la galardonada película que rompió esquemas con sus efectos especiales y su crítica social dentro de la ficción. Por ello, si estás buscando revivir la magia de la primera cinta, aquí te decimos dónde puedes verla.

Algunos de los actores que regresarán en esta entrega son Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi y Stephen Lang. Mientras tanto, se sumarán nuevas figuras reconocidas en el medio como Kate Winslet y Edie Falco.

La primera entrega finalizó con la RDA siendo expulsada de Pandora, luego de que hayan tratado de destruir el planeta para obtener un mineral precioso. Sin embargo, en “Avatar 2″, la agrupación volverá para cumplir su cometido. Además, conoceremos a una nueva tribu de los Na’vi.

¿CÓMO VER LA PRIMERA PELÍCULA DE “AVATAR”?

Al ser una película producida y distribuida por 20th Century Fox, “Avatar” está disponible en Disney Plus. Por ello, solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming por lo que podrás acceder a esta u otras cintas y series.

Si estás interesado en volver a ver la primera película de la franquicia, solo tienes que acceder a este enlace.

Al final de "Avatar", Jake transfirió su conciencia al cuerpo de su avatar de forma permanente (Foto: 20th Century Studios)

FECHA DE ESTRENO DE “AVATAR: THE WAY OF WATER”

La segunda película de “Avatar” llegará a los cines del mundo entre el 14 y 16 de diciembre. dependiendo del país en el que te encuentres.

La fecha de estreno de “Avatar 2″ por países:

Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y Brasil será el próximo 14 de diciembre.

será el próximo 14 de diciembre. Para Estados Unidos y Canadá , la película se estrena el 16 de diciembre.

, la película se estrena el 16 de diciembre. En España, Reino Unido y Polonia, el estreno está programado para el 16 de diciembre.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “AVATAR: THE WAY OF WATER”